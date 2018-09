Von Silke Beckmann

Ladenburg. Bürgermeister Rainer Ziegler freut sich auf das "charmante, durchaus Sinn gebende Nebeneinander", das Manfred Weißkopf, Geschäftsführer des AWO-Kreisverbands Rhein-Neckar, als Vorzeigeobjekt bezeichnete. Mit dem symbolischen Spatenstich wurde der Baubeginn des Projekts "Wohnen im Villengarten" gefeiert; binnen rund eines Jahres entstehen auf dem Gelände Bahnhofstraße/Ecke Scheffelstraße drei neue Stadthäuser mit insgesamt 26 Wohnungen - betreutes Wohnen unter Federführung der AWO, unter deren Leitung auch die bereits im September öffnende Kinderkrippe im Erdgeschoss der denkmalgeschützten Jugendstilvilla stehen wird.

Die Bagger rollten schon seit geraumer Zeit auf dem inzwischen eingeebneten Areal, das einst ein Kino beheimatete und zuletzt Domizil der Volksbank Kurpfalz H+G Bank war. Auch der einstige, nachträglich vorgenommene Villenanbau ist längst wieder Geschichte. Bauherr des künftigen Ensembles ist die Schriesheimer BW Projektentwicklungs-GmbH, deren Pläne Sabine Burkhardt den Gästen nochmals zusammengefasst vorstellte.

So warten die drei Stadthäuser mit 26 barrierefrei erreichbaren, hellen und nach den Kriterien der derzeitigen Energiesparverordnung geplanten Zwei- bis Dreizimmerwohnungen mit 58 bis 130 Quadratmeter Wohnfläche auf. Sie verfügen jeweils über einen Balkon beziehungsweise eine (Dach-)Terrasse, einen eigenen Kellerbereich sowie einen Autostellplatz. Im Erdgeschoss des der Bahnhofstraße zugewandten "Hauses A" befindet sich ein großzügiger Gemeinschaftsraum, das Gesamtensemble gewinnt zudem durch einen großen, ruhigen und begrünten Innenhof.

"Ich freue mich über dieses schöne Projekt, das man - auch als Stadt - vorzeigen kann", sagte Manfred Weißkopf. Betreutes Wohnen genießt zunehmend hohen Stellenwert, denn "obwohl wir älter werden, bleiben wir jung". Betreutes Wohnen bedeute, ohne Sorgen älter zu werden: "Es kommt darauf an, dass man die Sicherheit im Rücken hat." Mitarbeiter der AWO werden daher täglich präsent sein und zudem "Freizeit- und andere Pakete installieren", die von den Bewohnern fakultativ in Anspruch genommen werden können. Für die 20 künftigen Krippenkinder stehe sogar "ein kleines Schloss" bereit, in dem sie in einer Ganz- und einer Dreivierteltagsgruppe betreut werden.

Um Eltern die Möglichkeit zu geben, Familie und Beruf vereinbaren zu können, bietet die AWO Betreuungszeiten von 7 bis 18 Uhr an. Wobei es selten geschehe, dass eine Einrichtung nur anderthalb Monate nach dem Spatenstich schon in Betrieb gehe, wie Weißkopf einräumte. Aber schließlich handele es sich um ein fertiges Haus, das derzeit quasi in den Ursprungszustand zurückversetzt wird. In Absprache mit der Denkmalschutzbehörde werden noch Details und auch Balkone angebracht: "Es wird ein Schmuckstück bleiben!", sagte Bürgermeister Rainer Ziegler, der die gesamte Projektentwicklung im Rückblick als interessant bezeichnete: "Die Zusammenarbeit war sehr spannend, auch mit dem Architekten. Man hat wirklich Lust auf dieses Projekt bekommen." Das Ergebnis ist ganz in seinem Sinne: "Genau das wollte ich: ein generationsübergreifendes Miteinander", so Ziegler, der unter den Anwesenden auch die künftige Krippenleiterin Nya Juschkus begrüßte: Die Diplom-Pädagogin hat schon den Aufbau der AWO-Kinderkrippen in Schriesheim und Weinheim begleitet und wird ab September, nach Ende ihrer Elternzeit, in Ladenburg tätig sein. Mit ihr werden in der Einrichtung sechs Fachkräfte, davon zwei in Teilzeit, sowie eine FSJ-lerin beschäftigt sein.

Und wenngleich die Bautätigkeiten in und an der Jugendstilvilla noch in vollem Gange sind, versicherte Weißkopf, dass am 1. September eröffnet wird.