Von Axel Sturm

Ladenburg. "Betreutes Wohnen im Villengarten" heißt das Projekt der Schriesheimer Investorengesellschaft "Burkhardt + Witteler Projektentwicklung", das nun konkrete Formen annimmt. Derzeit sind die Bagger und Baumaschinen im Einsatz, um das ehemalige Bankgebäude - das früher ein Kino war - abzureißen. Das denkmalgeschützte Vordergebäude, in dem der Ladenburger Vorschussverein seine Geschäfte abwickelte, bleibt erhalten.

In der Bahnhofstraße 17-19 werden auf dem circa 2500 Quadratmeter großen Areal drei Neubauten entstehen. Das Haus 1 wird links vom denkmalgeschützten Haus errichtet, das Haus 2 im begrünten Hofbereich und das Haus 3 parallel zur Scheffelstraße. Das denkmalgeschützte Bankgebäude wird saniert und renoviert. Sven Witteler steht hier in Verbindung mit dem Ladenburger Stadtbildpfleger Egon Lackner. Im Erdgeschoss des Vorderhauses soll dann unter anderem eine Kinderkrippe entstehen. Das denkmalgeschützte Gebäude steht übrigens nicht zum Verkauf, sondern verbleibt im Eigentum von Witteler.

Die drei Neubauten werden vermutlich im Sommer 2015 bezugsfertig sein, erläuterte Michel Fehr, Geschäftsführer der Immobilien Winter Heidelberg, der für die Vermarktung der Wohnungen zuständig ist. Dieser Tage fand die erste Informations- und Verkaufsveranstaltung statt, die auf eine sehr große Resonanz gestoßen sei. "Kaufzusagen für sieben Wohnungen liegen bereits vor", berichtete Fehr der RNZ.

Insgesamt entstehen auf dem Areal 26 betreute Wohnungen, die die AWO-Betreuungsgesellschaft versorgen wird. Alle Wohnungen sind barrierefrei zu erreichen. Jede Wohneinheit enthält einen Balkon und eine Terrasse beziehungsweise eine Dachterrasse. Die Wohnungen wurden nach den Kriterien der derzeit gültigen Energieeinsparverordnung geplant. Es werden dreifachverglaste Kunststofffenster eingebaut, die Rollläden werden elektrisch bedient. Im Wohnbereich ist Parkettboden verlegt, alle Räume werden multimedial angeschlossen. Der Investor legt Wert darauf, dass sich die Bewohner in den Wohnungen wohlfühlen. Daher wird die Immobilie in einer gehobenen Ausstattung angeboten. Sonderwünsche können noch berücksichtigt werden, da die Bauphase erst bevorsteht. Beheizt werden die Wohnungen durch eine Fußbodenheizung. In den Badezimmern werden zusätzlich Handtuchwärmekörper montiert. Die Parkplätze befinden sich in einer Tiefgarage, die über einen Aufzug zu erreichen ist.

Sven Witteler ist mit dem Informations- und Verkaufsstart in Ladenburg "superzufrieden". Die Nachfrage sei riesig, der Bauexperte rechnet damit, dass die letzten Wohnungen bereits im Juli verkauft sind. Insgesamt wird er mit seinem Partner in Ladenburg zehn Millionen Euro investieren. Die Wohnungen, die eine Größe von 55 bis 130 Quadratmeter haben, kosten durchschnittlich 3500 Euro pro Quadratmeter.

Info: Anfragen zum Projekt "Villengarten" an Immobilien Winter unter 0 62 21/ 13 77 90.