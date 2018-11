Von Silke Beckmann

Ladenburg. "Mut" und "Herausforderung" waren Begriffe, die mehrmals fielen beim sogenannten "Baubeginnfest", zu dem die in Schriesheim ansässige taronova Projekt Ladenburg GmbH an den Marktplatz eingeladen hatte. Gefeiert wurde die Sanierung der "Güldenen Rose", die das denkmalgeschützte Gebäudeensemble an exponierter Stelle in eine gute Zukunft führen soll. "Ein sehr schönes, aber auch herausforderndes Projekt", sagte taronova-Geschäftsführer Matthias Weigel.

Das konnte jeder bestätigen, der das Gebäude unter sachkundiger Führung in Augenschein nahm. "Für den einen oder anderen ist es vielleicht eine Ruine, für uns eine anspruchsvolle Aufgabe", sagte Architekt Salih Kücükakyüz von der Mannheimer "3k architektur". Er schätzt, dass die Bauarbeiten nach 22 bis 30 Monaten abgeschlossen sind: "Man muss realistisch bleiben, die Aufgabe ist nicht so einfach."

Bis dahin sollen sechs hochwertige Wohnungen entstanden, das weiter hinten gelegene Stadthaus mit bis ins zwölften Jahrhundert zurückreichender Bausubstanz komplett saniert und der legendäre Tanzsaal einem neu gebauten Doppelhaus gewichen sein. Ob im Erdgeschoss Gastronomie einziehen wird, weiß Weigel noch nicht: "Wir haben anspruchsvolle Kunden im Haus, es muss passen." Nach aktuellem Stand sind auch Alternativen denkbar; wichtig sei, "dass das Gesamtkonzept in Balance bleibt".

Sämtliche Arbeiten erfolgen in enger Abstimmung mit der Stadt und dem Denkmalamt. Schließlich stößt man bei einem Gebäude aus dem 16. Jahrhundert - wobei der Keller älter, einige Gebäudeteile wiederum jünger sind - immer wieder auf Geschichte, ebenso, wenn man sich des Ladenburger Bodens annimmt. André Rehmsmeier und Götz Speyerer von der Stadtverwaltung sind wichtige Ansprechpartner.

Bürgermeister Rainer Ziegler sprach Matthias Weigel seine Bewunderung aus für den Mut, sich jener "sehr großen, spannenden Herausforderung" anzunehmen; an diesem Projekt mit all seinen geschichtlichen Zeugnissen und kostspieligen Gestaltungsvorgaben seien zuvor schon einige potenzielle Partner gescheitert. Doch der taronova-Inhaber, seit über 30 Jahren in der Branche tätig, bodenständig wie realistisch, ist optimistisch und verweist auf sein Netzwerk aus erfahrenen Spezialisten und verlässlichen Partnern.

Weigels Ziel: "Wir versuchen, die Substanz, die erhaltenswert ist, zu erhalten." So ist die Bausubstanz bereits eingehend unter die Lupe genommen worden, den Sandsteinarten, Decken und Wänden wurde auf den Zahn gefühlt, Boden- und Farbgutachten wurden erstellt, sämtliche 43 Läden, immerhin 300 Jahre alt, und 21 barocke Türen untersucht. Auch sie sollen Stück für Stück überarbeitet und wieder eingebaut werden.

Für den Laien kommt der Gang durchs großzügige Gebäude einem Abenteuer gleich. Wie Architekt Kücükakyüz erläutert, soll der laut Dr. Johannes Wilhelm vom Landesdenkmalamt in ganz Baden-Württemberg einmalige Innenhof erhalten bleiben. Ebenso die Stuckdecken in Laubengang und manchem Zimmer.

Die Aussicht ist, je weiter man die ausgetretenen Bohlen hinaufsteigt, grandios. Es lässt sich nur erahnen, über welchen Charme auch die noch unausgebauten Speicher eines Tages verfügen könnten.

Noch sieht das Bild hier oben anders aus: Baustelle. Kahle Zimmer mit nackten Wänden und Holzböden ganz unterschiedlicher Couleur. Hochspannend der Abstieg in den alten Gewölbekeller, in dem sich eine romanische Säule befindet. Auch der Hof war für viele Gäste interessantes Neuland. Während sie das alte Stadthaus möglicherweise noch nie aus dieser Perspektive gesehen haben, ist der Tanzsaal im Abriss begriffen und bald Geschichte. Man kann sich kaum vorstellen, was hier in den nächsten Monaten alles passieren soll.

Und doch setzt Matthias Weigel darauf, dass die ersten Bewohner bereits von August kommenden Jahres an einziehen können. Laut Bürgermeister Ziegler ist bereits "deutlich über die Hälfte aller angebotenen Wohnflächen verkauft".