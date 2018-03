Von Axel Sturm

Ladenburg. Gefühlsbetont und traurig klang die Tangomusik, die das Heidelberger Duo "Amacord" zur Ausstellungseröffnung von "Die Phantastischen Drei" im Ladenburger Lobdengau-Museum spielte. In der ehemaligen Heukemes-Wohnung wurden jüngst drei weitere Ausstellungsräume geschaffen, um gleich drei Vertretern des "Phantastischen Realismus" ein Forum zu geben. Gudrun Schön-Stoll vom Ladenburger Kunstverein konnte die Malerin Reine Piva, den Bildhauer Bernd Apfel und den Videokünstler Dominik Schmitt von einer gemeinsamen Ausstellung überzeugen. Die Künstler willigten ein und kam auch zur Vernissage.

Nicht anwesend war dagegen die Ideengeberin und Ausstellungsmacherin Schön-Stoll selbst. "Sie ist uns kurzfristig ausgefallen", informierte der Vorsitzende des Kunstvereins, Wolfgang Luppe, in seiner Begrüßung. "So kann man das natürlich auch ausdrücken", schüttelte Peter Gander, Mitglied im Kunstverein, fassungslos den Kopf. Der kreative und künstlerische Kopf des Kunstvereins sei nicht "ausgefallen", sondern habe "aus verständlichen Gründen hingeschmissen".

Auf Anfrage der RNZ erklärte Schön-Stoll, dass sie mit dem Vorsitzenden Luppe nicht mehr zusammenarbeiten werde. "Mein Herz hängt an dieser Ausstellung, aber es geht nicht mehr", bestätigte das Mitglied des künstlerischen Beirats, dass unter Luppes Leitung kein freies Wirken mehr möglich sei. "Wenn man sich bei einer ehrenamtlichen Aufgabe nur ärgern muss, ist es besser Konsequenzen zu ziehen", sagte die Künstlerin.

Luppe selbst wollte vor dem Ende der Ausstellung zu diesem Thema nichts sagen. "Ich möchte zum jetzigen Zeitpunkt keine schmutzige Wäsche waschen", bat der Vorsitzende um Geduld. Was gesagt werden müsse, werde in der Jahreshauptversammlung auf den Tisch kommen. In seiner Begrüßungsrede zur Ausstellungseröffnung dankte Luppe aber auch "der Ideengeberin der Ausstellung, Gudrun Schön-Stoll".

Der Museumsleiter, Dr. Andreas Hensen, freute sich über die fast 200 Gäste bei der Vernissage. Er findet es wichtig, dass sich ein Museum thematisch öffnet - dafür seien die neuen Räumlichkeiten in der ehemaligen Heukemes-Wohnung geschaffen worden.

Statt Schön-Stoll führte der Neulußheimer Kunstkenner und Sammler, Wolfgang Treiber, in die Ausstellung ein. Er gilt als Experte des Phantastischen Realismus. Der Begriff bezeichnet ursprünglich eine dem Surrealismus nahestehende Strömung der österreichischen Kunst der 1950er Jahre, die mit Vernunft und Fantasie spielt und Gegenwelten entwirft.

"Die Gemälde von Reine Piva sind gesellschaftskritisch und humorvoll zu verstehen", erläuterte Wolfgang Treiber. Witzige Details seien auch ein Markenzeichen von Bernd Apfel, dem Bildhauer aus Leimen. Der jüngste Künstler, der in Ladenburg seine Werke präsentiert, ist der Maler und Videokünstler Dominik Schmitt.

"Wenn ich mit meinen Grundschülern die Ausstellung besuche, muss die Videokunst ausfallen", stellte die Lehrerin Maxi Müller beim Rundgang fest, dass die Videokunst nicht für alle Augen geeignet ist. Von den Werken des Bildhauers Bernhard Apfel zeigte sich der Kunstliebhaber Dr. Peter Hilger angetan. Es sei "einfach fantastisch", wie detailgenau der Künstler arbeiten würde. Städteplaner Jürgen Borkowski war beeindruckt von den großformatigen Werken Pivas, die "auf das Wesentliche reduziert" seien.

Fi Info: Die Ausstellung "Die Phantastischen Drei" ist bis zum 30. März im Lobdengau-Museum zu sehen, samstags und sonntags, 11 bis 17 Uhr, und mittwochs und freitags, 14 bis 17 Uhr.