Ladenburg. (RNZ/rl) In der zweiten Januarwoche bezieht der Rhein-Neckar-Kreis eine neue Gemeinschaftsunterkunft in der ehemaligen Unterkunft für Erntehelfer. Das Gebäude gehört zu einem landwirtschaftlichen Hof zwischen Ladenburg und Heddesheim.

Hier sollen bis zu 150 Flüchtlinge und Asylbewerber in den kommenden zwei Jahren untergebracht werden. Die ersten 84 Flüchtlinge aus Afghanistan, Syrien und Gambia kommen am Montag, 11. Januar. Es handle sich nur um Männer. Familien würden hier vorerst nicht untergebracht.

Den Standort halten Rhein-Neckar-Kreis und Stadt Ladenburg aufgrund seiner Lage nicht für optimal. Allerdings müsse man aufgrund der aktuellen Notlage zwangsläufig auch auf solche Standorte zurückgreifen, erklärte Stefan Becker, Leiter des Kreis-Ordnungsamtes. "Wir mussten bis Ende 2015 fast 6000 Menschen unterbringen", sagte Becker. "Selbst wenn alle neuen Bundesgesetze greifen, wird es auf unterer Ebene in absehbarer Zeit keine Entlastung geben, da aus den Landeserstaufnahmestellen die Menschen mit Verzögerung in die vorläufige Unterbringung der Kreise kommen." Daher suche der Kreis dringend nach weiteren Unterbringungsmöglichkeiten.

Bereits 2013 waren in Ladenburg in der alten Martinsschule schon einmal rund 150 Asylbewerber und Flüchtlinge vorläufig untergebracht, die Anfang 2014 in die neue Gemeinschaftsunterkunft nach Schwetzingen umgezogen sind.