Von Anja Stepic

Hirschberg-Leutershausen. Insgeheim haben sie es bestimmt schon geahnt, dass ihre "Kulinarische Meile" ein Volltreffer wird. Die Flyer mit dem Speisenangebot waren in den vergangenen Tagen schließlich weggegangen wie warme Semmeln. Dass das Debüt des kleinen Schlemmerstraßenfests aber so einschlagen würde, davon waren die Initiatoren des Leutershausener Bundes der Selbstständigen aber dann wohl doch überrascht.

Gefühlt ganz Hirschberg ist am frühen Samstagabend unterwegs in Richtung Hölderlinstraße. Alle scheinen nur ein Ziel zu haben: die "Kulinarische Meile". Auf den 400 Metern zwischen Olympia-Kino und Café Erdmann ist bereits kein Durchkommen mehr. Zwischen dampfenden Zeltküchen und winkenden Bekannten wartet die Qual der Wahl: lieber eine "Fantastische Quiche" oder Büffelmozzarella mit Tomaten? Auf jeden Fall braucht man Geduld, um an sein Lieblingsgericht zu kommen. Die Schlange vor dem Wagen der "Bistronauten" zieht sich fast über die ganze Meile.

Der "Classic-Burger" mit Odenwald-Rind, Bergkäse und karamellisierten Zwiebeln ist das Warten offenbar wert, denn aufgegeben wird nicht. Auch das Hähnchencurry der "Perseria" erfreut sich großer Beliebtheit, ebenso wie die gerollten Chili-Mais-Crepes des Hotel "Krone" oder die Mini Cordon rouges des Gasthauses "Zur Bergstraße". Wo man hinschaut, haben die Standköche wahrlich alle Hände voll zu tun, um überhaupt nachzukommen.

Trotzdem nehmen sie sich die Zeit, noch ein paar frische Minzblätter abzuzupfen, um die Gerichte liebevoll zu garnieren oder einen frischen Aperitif zu mixen. Wer dann endlich seinen - voll recyclingfähigen - Teller mit köstlich duftendem Essen in den Händen hält, hat nur noch das Problem, irgendwo ein freies Plätzchen an den Tischen zu finden. Das aber gestaltet sich als nahezu aussichtslos.

Und so tut es dann auch mal die Mauer oder eine Treppenstufe, um es sich schmecken zu lassen. Wer frühzeitig da war und sich einen Sitzplatz sichern konnte, der gibt ihn besser nicht mehr auf. Denn nach dem Essen kommt ja noch das gemütliche Beisammensein bei einem guten Tropfen von "Eriks Weinscheuer" und dem "Weingut Teusch" oder Bierspezialitäten vom BDS.

"Das ist einfach nur super", schwärmt ein Besucher. Für ihn ist das Leben in diesem Moment perfekt - das schöne Wetter, das gute Essen und die Livemusik. Sein Sohn könnte sich die "Meile" gut noch länger vorstellen und auch mit mehreren Bands. Für diesmal sind es "Freddy Wonder & Friends", die die Meile rocken. "Ich bin extra aus dem Odenwald gekommen", erzählt ein anderer Gast. Um seiner Frau, die an diesem Abend arbeiten muss, ein Überraschungs-Essen zu holen. Dabei ist er dann hocken geblieben und genießt die gesellige Atmosphäre, die Alt und Jung gleichermaßen begeistert.

Auch die Kinder haben Spaß, denn für sie hat Karin Bauer "alte Straßenspiele" vorbereitet, während die Erwachsenen essen. "Nur die Portionen könnten ein bisschen größer sein", finden einige. Aber schließlich soll man ja mehrere der leckeren Köstlichkeiten probieren können.

Und ein hausgemachtes Eis vom Café Erdmann zum Nachtisch soll ja auch noch reinpassen. Vielleicht hilft da ja eine Runde auf verschiedenen "E-Bikes", die Markus Kunkel von Radsport Bergstraße an der Markthalle zum Testen anbietet.

"Man könnte da glatt ein ganzes Dorffest draus machen", findet ein sichtlich angetaner Gast. Dass es im nächsten Jahr wieder eine "Kulinarische Meile" geben wird, dürfte nach diesem Erfolg wohl selbstredend sein.