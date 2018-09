Fünf Gigawattstunden Jahresverbrauch lassen bei der Markt- und Kühlanlagen GmbH (MUK) in Neu-Edingen die Stromzähler rotieren. Die Lokale Agenda 21 mahnt hier ein enormes Einsparpotenzial an. Foto: Kraus-Vierling



Von Stephan Kraus-Vierling

Edingen-Neckarhausen. Ist die Gemeinde Edingen-Neckarhausen "strategiefähig" in puncto Nachhaltigkeit und Energie-Einsparung? Das fragt sich der Arbeitskreis Bauen, Wohnen und Natur der Lokalen Agenda 21 und bezweifelt, dass die Kommune bei eigenen oder fremden Bauvorhaben genügend "energetischen Weitblick" besitzt. Bei einer Veranstaltung in der "Neckarperle" ging es kürzlich um die Notwendigkeit einer Energiekonzeption und speziell um die derzeitigen Umbaupläne der Markt- und Kühlanlagen GmbH (MUK) in Neu-Edingen. Friedhelm Teich zeigte in seinem Vortrag den enormen Energiebedarf der MUK auf. Er wundere sich, warum in den Antragsunterlagen weder etwas über die Nutzung des riesigen Daches für Photovoltaik stehe noch zu Fragen der Abwärme-Nutzung oder anderer bauökologischer Aspekte wie etwa des Regenwasser-Rückhaltens. Auch wisse er dazu von keinen Maßgaben seitens Verwaltung und Gemeinderat.

Es war ein Vortrag vor kleiner Runde, wie Arbeitskreis-Sprecher Andreas Collet bedauerte. Die AK-Aktiven die Vertreter der Grünen und ein Fraktionsmitglied der UBL blieben ungewollt unter sich. Auch im Grünen-Ortsverband ist ja eine Energiekonzeption für Edingen-Neckarhausen derzeit ein Hauptthema. Die UBL hat bei der Etat-Verabschiedung den Bereich Energie als ein Beispiel für zu wenig konzeptionelles Handeln der Kommune angeführt. Zu diesem Thema veranstalten Grüne, UBL und Agenda am 16. Mai einen Infoabend im Rathaus, erste gemeinsame Veranstaltung dieser Art.

Die anderen Fraktionen aber blieben dem Agenda-Abend in der "Neckarperle" fern. Auch die MUK habe, so Collet, auf die Einladung nicht reagiert. So konnte sich Referent Teich mit seinen Berechnungen allein auf die offengelegten Baupläne und andere frei zugängliche Quellen stützen und manche Zahl nur schätzen. Auch musste die Agenda-Gruppe hier noch vom ursprünglichen Vorhaben der MUK ausgehen, ihren Betrieb in Neu-Edingen erheblich zu vergrößern. Dass die Firma dies wieder aufgegeben hat, war kurz darauf in öffentlicher Gemeinderatsitzung zu erfahren. Als Grund habe die MUK genannt, dass sie ein für die Erweiterung benötigtes Grundstück nicht erwerben könne.

Doch auch so schon ist der Kühlriese im "Berlich" enorm energiehungrig und wohl der größte Stromverbraucher in der Gemeinde, wie Teich erläuterte und wie auch Andreas Collet bei besagter Ratssitzung gemahnte. Dies verbunden mit der Anfrage als Bürger, ob sich hier die Kommune nicht gefordert sehe, auf Maßnahmen für mehr Energieeffizienz, Klimaschutz und andere ökologische Punkte zu pochen. Die MUK verbrauchte nach eigenen Angaben 2011 fünf Gigawattstunden. Zum Vergleich: Alle Haushalte der Doppelgemeinde zusammen kamen auf etwas über 20 Gigawattstunden.

Entsprechend groß schätzt die Agenda das Einsparpotenzial dort ein. So sprach die Gruppe schon vorigen Oktober in einem Schreiben an die "MUK Logistik GmbH" neben der Fotovoltaik-Dachnutzung auch eine Verbesserung der Gebäudehülle und die Abwärme-Nutzung an. Gegenüber liegt der "Real"-Markt, in der Nähe stehen Mehrfamilienhäuser. Da sei an ein Nahwärmenetz und an ein Blockheizkraftwerk als besonders effiziente Technik zu denken.

Bürgermeister Roland Marsch sagte im Rat auf Collets Frage, in Sachen Fotovoltaik-Nutzung gemeindeeigener Dächer renne man bei ihm "offene Türen ein". Auch habe er schon versucht, Kontakt zwischen den Geschäftsleitungen von MUK und "Real" herzustellen. Die Behandlung der Agenda-Stellungnahme zum MUK-Vorhaben durch die Verwaltung allerdings kritisierten, wie Collet, auch Ratsvertreter als dürftig. Marsch sah hier Nachbesserungsbedarf seitens des beauftragten Bauexperten; der Punkt wurde vertagt und steht für die Ratssitzung am Mittwoch, 15. Mai, erneut auf der Tagesordnung.