Weinheim. (nip) Die Kostenexplosion beim Ausbau der S-Bahn-Strecke Rhein-Neckar macht Weinheims Stadträte fassungslos und zornig. Im Jahr 2008 sei die Rede von 488 000 Euro an städtischem Eigenanteil gewesen, nun liege man schon bei 1,6 Millionen Euro, zürnte Holger Haring (CDU).

Dennoch erteilte das Gremium der Entwurfsplanung zum barrierefreien Ausbau der Bahnsteige am Hauptbahnhof einstimmig seinen Segen. Es blieb auch fast nichts anderes übrig:"Wir sind freiwillig gezwungen hier zuzustimmen, weil wir alle die S-Bahn wollen", brachte es Dr. Günter Bäro (Freie Wähler) auf den Punkt. Zwar hatte die Stadt in intensiven Verhandlungen mit der Bahn eine Reduzierung der reinen Baukosten um rund 15 Prozent erreicht, doch insbesondere die teureren Sicherungsmaßnahmen fraßen diesen Vorteil wieder auf. So finden die Arbeiten am Hauptbahnhof, wie auch der Bau des neuen Bahnsteigs 1 in Lützelsachsen während des laufenden Zugbetriebs statt.

Der neue Ostbahnsteig in Lützelsachsen ist erst seit einem halben Jahr in Betrieb. Seine Herstellung wurde wegen der damit gekoppelten Lärmschutzwand für das Neubaugebiet vorgezogen und musste von der Stadt vorfinanziert werden. Der Westbahnsteig wird dagegen im gleichen Verfahren wie die übrigen Weinheimer Haltepunkte errichtet; hier hatte die Stadt von Anfang an "nur" ihren kommunalen Anteil zu finanzieren. Die Entwurfsplanung für den Westbahnsteig wurde vor längerer Zeit zusammen mit der des Ostbahnsteigs erstellt.

Allerdings, und das stieß auf harsche Kritik im Gemeinderat, hatte das zuständige Ingenieurbüro Mailänder Consult (MIC) auch für den Weststeig die Kosten für Sicherungsleistungen zu niedrig angesetzt. Da aber bis zur Unterzeichnung des Bau- und Finanzierungsvertrages, vorgesehen in der zweiten Jahreshälfte 2013, alle Kosten bekannt sein müssen, hat die Bahn die ursprüngliche Kostenschätzung angepasst. Für Weinheim bedeutet das Mehrkosten von 125 000 Euro, aufgeteilt auf die Jahre 2014 bis 2016. Auch diesem Mehraufwand stimmte der Gemeinderat zu. Zumal die Mehrkosten sich aus dem wohl nicht mehr benötigten Kostenpuffer für den Ostbahnsteig in Höhe von 244 771 Euro decken lassen.

Freie Fahrt gewährte der Rat letztlich auch dem Haltepunkt Sulzbach und der geplanten Park-& Ride-Anlage. Der Ortschaftsrat hatte sich tags zuvor mit dem Thema befasst (wir berichteten). Hier schlägt der Ausbau für Weinheim mit 330 000 Euro zu Buche; im Vorfeld hatte die Stadt erfolgreich darauf gedrängt, dass die Bahn ihr Planungsbüro wechselt. Allerdings gab es - ebenso wie zuvor im Sulzbacher Ortsgremium - Nachfragen zum Thema Barrierefreiheit. Da die Bahn hier keinen Aufzug einrichtet, ist jetzt die Stadt beauftragt, wenigsten für Rampen an den Bahnsteigen zu sorgen. Die Umbauarbeiten am Hauptbahnhof sollen in zwei Jahren beginnen. Im Dezember 2015 könnte dann die S-Bahn von Heidelberg bis Darmstadt rollen.