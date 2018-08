Von Axel Sturm

Ladenburg. Beim ersten Teil der Haushaltsberatungen, die in diesem Jahr auf zwei Abende verteilt wurden (siehe weiteren Bericht), diskutierte der Gemeinderat ein Thema besonders heiß: die Kostenabrechnung des Weihnachtsmarktes im vergangenen Jahr.

Weil der örtliche Bund der Selbstständigen (BDS) sich aus der Organisation zurückgezogen hatte, war die Verwaltung vom Gemeinderat beauftragt worden, den Weihnachtsmarkt selbst zu organisieren. Die Kostenpräsentation, die die Verwaltung nun aufgestellt hat, sorgte am Mittwochabend zunächst für lange Gesichter: Rund 105.000 Euro betragen die außerplanmäßigen Ausgaben, die die Ratsmitglieder genehmigen sollten.

Der hohe Zuschussbedarf setzt sich aus Inventarbeschaffungen (31.500 Euro), Bauhofleistungen (knapp 60.000 Euro) sowie Verwaltungs- und Betriebsausgaben zusammen. Bürgermeister Rainer Ziegler erinnerte daran, dass die Weihnachtsmarkthäuschen in einem schlechten Zustand waren. Der Bauhof habe also viel Zeit und Geld investieren müssen, um die Buden wieder herzurichten. In diesem Jahr werde sich der Zuschussbedarf deutlich verringern, kündigte der Bürgermeister an. Die Verwaltung rechnet damit, dass die Organisation des Weihnachtsmarktes nun um die 40.000 Euro kosten wird.

CDU-Rat Karl-Martin Hoffmann räumte ein, dass die Zahlen auf den ersten Blick erschreckend seien. Allerdings habe der Gemeinderat die Verwaltung beauftragt, den Weihnachtsmarkt zu organisieren, und diese Aufgabe koste eben Geld. "Die Entscheidung, den Weihnachtsmarkt fortzuführen, war richtig", sagte Hoffmann.

Diese Sichtweise vertrat auch der SPD-Sprecher Steffen Salinger, der allerdings die Bauhofkosten genauer unter die Lupe nahm. SPD-Rätin Ilse Schummer zollte nochmals dem BDS ihren Respekt: "Die Zahlen belegen, dass der BDS in all den Jahren einen prima Job gemacht hat", sagte Schummer. "Ladenburg ohne einen Weihnachtsmarkt darf es nicht geben", ergänzte FWV-Rat Fritz Lüns, der zuversichtlich ist, dass der Zuschussbedarf in diesem Jahr deutlich geringer ausfällt.

FDP-Vertreter Wolfgang Luppe setzte sich dafür ein, dass die Weihnachtsmarktorganisation zukünftig in private Hände gelegt werden soll. "Das können Sie vergessen - es wird sich kein privater Organisator finden, der es günstiger als die Verwaltung machen kann", entgegnete Ziegler.

Die Grüne Liste gab hingegen einen deutlichen Fingerzeig. "Die Organisation eines Weihnachtsmarktes ist kein Kerngeschäft der Verwaltung. Über 100.000 Euro Zuschuss lassen sich nicht rechtfertigen", verdeutlichte Alexander Spangenberg, dass die GLL nicht bereit ist, diese Organisationsform weiter zu unterstützen. Sie lehnte daher die Genehmigung der überplanmäßigen Ausgabe ab.

Die Mitarbeiter des Bauhofes wurden dann aber von allen Parteien gelobt. Das Engagement, das die Mitarbeiter in Sachen Weihnachtsmarkt eingebracht hätten, sei vorbildlich gewesen.