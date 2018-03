Ein Bild aus dem Schwarzwald, aber nach den Plänen der Landesregierung sollen auch in Baden-Württemberg rund 100 neue Windkraftanlagen entstehen. Die Bergstraße wird davon nicht unberührt bleiben. Archivfoto: Kreutzer

Weinheim. (nam) Windkraft für Weinheim? Laut Erstem Bürgermeister Dr. Torsten Fetzner sind noch keine Standorte konkret im Gespräch. "Das können wir noch nicht beurteilen." Anhand eines Windatlasses, der die Windgeschwindigkeiten zeigt, sollen solche aber eingegrenzt werden. Vor allem am Bergstraßenhang, etwa auf Höhe von Sulzbach, an Hirschkopf- und Saukopf oder am Eichelberg bei Oberflockenbach/Steinklingen, könnten sich Anlagen wegen der dort hohen Windgeschwindigkeiten rechnen.

Der Gemeinderat hat nun beschlossen, die mögliche Errichtung von Windkraftanlagen über die Bauleitplanung zu steuern. Tut die Kommune das nicht, können diese grundsätzlich außerhalb der Bebauung nahezu überall genehmigt werden. Notwendig macht die Steuerung die Energiewende und das Ziel der Landesregierung, bis 2020 zehn Prozent der Energie aus heimischer Windkraft zu erzeugen. Windkraftanlagen im Binnenland seien unverzichtbar, wie GAL-Stadtrat Uli Sckerl, zugleich Fraktionsgeschäftsführer und stellvertretender Fraktionschef der Grünen im Landtag, ausführte. 1000 neue Standorte seien dafür in Baden-Württemberg nötig, ein paar werden wohl auch an der Hanglage der Bergstraße herausspringen, so Sckerl. "Investoren gibt es genug", auch Bürgeranlagen sind denkbar.

Noch geht es aber nicht um den Bau konkreter Anlagen, sondern um deren generelle Genehmigung, die die Stadt selbst in die Hand nehmen will: Mithilfe eines Fachbüros entwickelt die Verwaltung einen Plan für die Gemarkung, der Zonen für Anlagen ausweist, und solche, in denen keine gebaut werden dürfen. Für Holger Haring (CDU) ist dies Chance und Risiko zugleich. Er erwartet emotionale Diskussionen und forderte, die Bürger frühzeitig zu beteiligen.

"Wir können auf keine erneuerbare Energie verzichten", fand Eckhardt Pfisterer (SPD). Sckerl wies noch darauf hin, dass das neue Konzept keinesfalls eine Verhinderungsplanung sei, sondern dass Anlagen entstehen sollen, wo sie sinnvoll sind.