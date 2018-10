Von Annette Schröder

Hirschberg. Erst nach Mitternacht stand am Sonntag das vorläufige Endergebnis der Gemeinderatswahl fest. Und das brachte doch einige Überraschungen mit sich. Die wohl größte: Der Gemeinderat wächst durch Ausgleichssitze von 18 auf 20 Sitze. Kein vollkommenes Novum, "es gab auch schon mal 19", erinnert sich Hauptamtsleiter Ralf Gänshirt. Die Ausgleichssitze kommen durch den in der Hauptsatzung der Gemeinde verankerten Ortsteilproporz zustande.

Einer, der es dadurch ins Gremium geschafft hat, ist "Neuling" Christoph Oeldorf (Freie Wähler), der Sohn von Ehrenbürgermeister Werner Oeldorf. Überhaupt hat es beim Wahlsieger - die FW haben ihre Sitze von fünf auf sechs gesteigert - einige Veränderungen gegeben. Auch dadurch bedingt, dass mit Thomas Thünker und FW-Fraktionssprecher Peter Johe zwei Gemeinderäte nicht mehr antraten. Neu hinzugekommen sind dafür Volker Barzyk und Bernd Kopp.

Beide sind in Hirschberg bekannt: Barzyk als Abteilungsleiter der TVG-Jedermänner und als stellvertretender Vorsitzender der Freien Wähler, Bernd Kopp als Sohn des ehemaligen Gemeinderats Manfred Kopp und durch viele Projekte, die er in der Gemeinde als Architekt umgesetzt hat. Als stärkste Fraktion wird sie wohl wieder den Ersten Bürgermeisterstellvertreter stellen. Er habe zwar noch nicht mit Fritz Bletzer gesprochen, gehe aber schon davon aus, dass er es wieder machen werde, so FW-Vorsitzender Alexander May, der ebenfalls als Gemeinderat wiedergewählt wurde. Bletzer ist einmal mehr "Stimmenkönig" geworden - mit 3306 Stimmen -, dicht gefolgt vom Fraktionskollegen Werner Volk (3048). Noch unklar ist, wer die Nachfolge von Johe als Fraktionssprecher antritt: "Auf jeden Fall jemand mit Ausschuss- oder Gemeinderatserfahrung", meinte May.

Die CDU wiederum hat prozentual leichte Verluste eingefahren, kann aber ihre fünf Sitze halten, allerdings auch durch einen Ausgleichssitz. Diesen bekleidet "Neuling" Thomas Götz, bekannt als Vorstandsmitglied der Volksbank Kurpfalz H + G Bank und durch seine Auftritte beim "Heisemer Dorftheater". Ebenfalls "neu" in der Fraktion vertreten ist Christian Würz, der schon mal im Gemeinderat vertreten war, dann aber aus zeitlichen Gründen eine Pause einlegte. Mit beachtlichen 2620 Stimmen kehrt er nun ins Gremium zurück.

Nicht mehr kandidiert hatte Gemeinderat Karl Schnell. Und eine weitere Veränderung gibt es in der Fraktion: Gemeinderätin Karin Kunz holte nur noch 900 Stimmen (2009: 1537) und ist damit nicht mehr "drin". Das bedeutet nun auch, dass die CDU als zweitstärkste Fraktion einen neuen Zweiten Bürgermeister-Stellvertreter suchen muss. "Darüber müssen wir noch sprechen", sagte der wiedergewählte CDU-Fraktionssprecher Dr. Jörg Boulanger. "Für meine Person kommt das aber nicht in Frage."

Gar keine neuen Gesichter gibt es bei der GLH, die mit geringem prozentualen Gewinn ihre vier Sitze hält, die die bisherigen Gemeinderäte bekleiden, wobei Fraktionssprecher Jürgen Steinle unter ihnen mit 2314 Stimmen das höchste Ergebnis erzielt. "Stimmekönigin" bei der SPD ist einmal mehr Fraktionsvorsitzende Eva-Marie Pfefferle mit 2733 Stimmen. Die Sozialdemokraten gehören bei dieser Wahl zu den Siegern, können sie doch ihre Fraktion von zwei auf drei Sitze ausbauen. Neu kommt nun der SPD-Ortsvereinsvorsitzende Dr. Thomas Scholz ins Gremium, der es bei der Wahl 2009 nicht geschafft hatte. Ob er den Vorsitz bei den Sozialdemokraten behält? "Es ist schon eine zeitliche Herausforderung", führt er Beruf, Familie und seine Ämter bei der SPD an. "Da muss man schauen, ob man verschiedene Ämter und Aufgaben anders verteilt." Keine Neuüberlegungen muss die FDP anstellen. Beide Gemeinderäte, Hartmut Kowalinski und Oliver Reisig, sind wiedergewählt, auch wenn die FDP im Vergleich zu 2009 gut drei Prozent verloren hat.

Die konstituierende Sitzung des neuen Gremiums ist für 16. September geplant.