Hirschberg. (ze) Eines war schon vor der Auszählung der Stimmen bei der Kirchenwahl in den evangelischen Gemeinden Großsachsen und Leutershausen klar: Große personelle Überraschungen würde es nicht geben. Schließlich standen für die jeweils acht Plätze in den Kirchengemeinderäten nur acht beziehungsweise neun Kandidaten zur Wahl. Dafür war es das erste Mal, dass die Kirchenwahl als Briefwahl stattfand, was bei einigen Wählern für etwas Irritationen sorgte.

Vor allem der zu unterschreibende Wahlschein, der den Briefwahlunterlagen beizufügen war, ließ bei einigen Wählern Zweifel aufkommen, dass es sich tatsächlich um eine geheime Wahl handelt. Zudem waren Wahlbenachrichtigung und Stimmzettel in einem gemeinsamen Briefumschlag einzureichen, wobei sie jedoch durch ein weiteres Kuvert voneinander getrennt waren. Das machte sich auch bei der Auszählung der Stimmen bemerkbar, denn die Wahlhelfer hatten einiges mehr zu tun, um das Wahlgeheimnis letztlich zu wahren.

In Leutershausen wurden am Sonntag schon ab 15 Uhr die Wahlurnen geöffnet und mit der Auszählung begonnen. Da man dort den Wählern die Gelegenheit gegeben hatte, die Wahlunterlagen auch persönlich einzureichen, enthielt eine Wahlurne nur die blauen Umschläge mit den Stimmzetteln, da die Wähler die unterschriebene Wahlbenachrichtigung bereits im Wahllokal abgegeben hatten.

Eine kleine Gruppe Wahlhelfer konnte sich also sogleich ans Auszählen dieser 48 Stimmzettel machen. Für die andere Gruppe war die Arbeit mühsamer. Die weißen Briefumschläge mit der Wahlbenachrichtigung und dem Stimmzettel in dem blauen Umschlag mussten geöffnet werden. Danach war die Wahlberechtigung anhand der Wahlbenachrichtigung zu überprüfen, woraufhin der Stimmzettel in dem immer noch verschlossenen blauen Umschlag wieder in einer Wahlurne landete, um später ausgezählt zu werden. Eine Prozedur, die viel Zeit beanspruchte, weshalb das Wahlergebnis erst kurz nach 18 Uhr feststand.

Ähnlich verlief die Stimmenauszählung in Großsachsen, die nach dem Abendgottesdienst ab 19 Uhr begann. Hier hatte man jedoch noch mit einem anderen Problem zu kämpfen. Einige Wähler hatten nämlich darauf bestanden, den weißen Umschlag mit der unterschriebenen Wahlbenachrichtigung und den blauen Umschlag mit dem Stimmzettel getrennt voneinander abzugeben, da sie befürchteten, das Wahlgeheimnis bliebe ansonsten nicht gewahrt. Daher mussten diese rund zehn Wahlbriefe erst einmal aus der großen Masse der Wahlbriefe heraussortiert werden.

Erst danach konnte die Auszählung beginnen, was bis kurz nach 22 Uhr dauerte. In Leuterhausen stieg die Wahlbeteiligung von 29,9 auf 33,3 Prozent, in Großsachsen sank sie hingegen von 38,8 auf 32,2 Prozent.

Gewählt wurden in Leutershausen: Carsten Ewald (577 Stimmen), Ulrich Schulz (534), Waltraud Large (521), Susanne Bletzer (502), Traudel Well (472), Hans Schröder (448), Sara Würz (419), Jörgen Heise (410) und Tanja Koch (377); in Großsachsen: Silvia Mußotter (359 Stimmen), Bärbel Rudolph (350), Ulrich Angelberger (345), Gabriele Barzyk (339), Inge Winkler (331), Dr. Sabine Füllgraf-Horst (328), Manfred Eppel (293) und Astrid Zimmermann (269).