Von Philipp Weber

Weinheim. Kerweeröffnung. Das bedeutet: Viel Brauchtum, viel Bewährtes, wenig Neues. Oder? Nicht ganz. So war zum Beispiel keineswegs zu erwarten, dass OB Heiner Bernhard den Konflikt um die Unterbringung von Flüchtlingen in seiner Kerwerede aufgreifen würde. Die Ansprache ist auf Woinemerisch, in flotten Reimen und vom Balkon des Alten Rathauses herab vorzutragen. Witzige Themen eignen sich immer, für erste Inhalte braucht es etwas Mut.

Zumal die Streitigkeiten um den Standort für ein zweites Flüchtlingswohnheim in der denkwürdigen Gründung einer Anwohnerinitiative Theodor-Heuss-Straße gipfelten. "Es geht nicht, Flüchtlinge abzuweisen; wir sind im Kreis die größte Stadt", ermahnte Bernhard das Publikum auf dem vollen Markplatz. "Jetzt muss sich jeder selbst beweisen, ob er das Herz auf dem rechten Flecken hat." Der Applaus fiel nicht gerade frenetisch, aber immerhin herzlich aus.

Die zweite Überraschung folgte eine gute halbe Stunde später. Doch der Tradition zuliebe seien zuvor die drei "Kanonenschüsse" der Bürgerwehr des Heimat- und Kerwevereins Alt Weinheim genannt, ebenso wie die Begrüßung der Gäste durch "Kerwevater" Peter Gérard und die Auftritte der Wein- und Karnevalshoheiten. Nicht zu vergessen: Das vom OB souverän angestimmte "Prosit der Gemütlichkeit"- und der Kerwetanz. Letzterer fand unter erschwerten Bedingungen statt: Just als die Tänzer loslegen wollten, ging ein Regenschauer über der Altstadt nieder. Immerhin: Als der OB mit Ehefrau, Gemeinderäten, örtlichen Honoratioren und der Musikkapelle zum Kerwerundgang aufbrach, hatte Petrus ein Einsehen. Das Wetter blieb schwül, aber trocken, der gemeinsamen Riesenradfahrt stand nichts im Wege.

Während der Rummel mit Karussells und etlichen Schaustellerbuden auf dem "Markplatz-Parkplatz" in Gang kam, bereitete ein örtlicher Abschleppdienst dem einen oder anderen Autofahrer eine unliebsame Überraschung: Im Auftrag der Stadt wurden in der Rote Turmstraße falsch geparkte Wagen knallhart abgeschleppt.

"Es werden immer wieder Plätze für Behinderte, manchmal sogar Rettungswege zugestellt - oft auch noch von sehr jungen Autofahrern", sagte ein Mitarbeiter des Dienstes. "Heute und am Samstag ist es hart, der Sonntag wird angenehmer, da kommen Familien und die sind braver." Gerade die Rote Turmstraße ist in Sachen Falschparken inzwischen ein sensibler Bereich, Linien- und Sonderbusse fahren dieses Jahr hier entlang.

Noch eine Kerweneuheit: Das "Germaniazelt" gibt es in seiner althergebrachten Form nicht mehr. Dafür betreiben Germania und TSG jetzt mit vereinten Kräften eine Art Kerwe-Biergarten mit großen Schirmen und mehreren Ständen.

Egal ob Schlosshof, Markplatz oder Hauptstraße: Überall bieten die Wirte Imbisse, Getränke und Sitzgelegenheiten an, vielerorts duftete es schon gestern nach gebrannten Mandeln. Und im Gerberbachviertel reiht sich wieder eine Straußwirtschaft an die andere. Die Honoratioren nahmen gestern am "Langen Tisch" Platz. Kuchen und Wein reichte heuer das Kerwepaar Johanna Gneckow und Jochen Heller. Auch Mattheo Bevilacqua schaute sich das Spektakel an.

Er hat schon ganze Busse mit Gästen aus der italienischen Partnerstadt Imola nach Weinheim chauffiert, dieses Mal aber hat er frei. "Auf der Kerwe ist es einfach schön, auch wenn es eigentlich alles immer gleich ist." Aber eben nur fast.