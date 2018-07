Edingen-Neckarhausen. (sti) "Ich hab’ mich am meisten auf die Buttons und aufs Jakkolo gefreut...", sagt die neunjährige Chantal und ergänzt schnell: "…und auf meine Freunde!" Das aus Holland stammende "Jakkolo"-Brett, eine Art Tisch-Curling mit kleinen Holzscheiben und Zielfächern, war eines der Spielangebote bei der Eröffnung der "Sommerresidenz" des Jugendzentrums "13" im Sport- und Freizeitzentrum.

Viel Spaß hatten die Kinder auch in der Hüpfburg, dem Dreh- und Angelpunkt des Nachmittags. Und mit Eifer gestalteten sie eigene Buttons, ebenfalls ein Klassiker der "Sommerresidenz". Kleine kreisrunde Papierscheiben konnten bemalt oder beschrieben werden. Die einen wählten ihre Namen oder Initialen, andere malten etwas, vom legendären "Peace"-Zeichen bis zu Eigenkreationen. Dann wurde das Bildchen zwischen Ober- und Unterteil des Rohlings gelegt und in der Buttonpresse von Hand ruckzuck zum Anstecker gefertigt. Zur Erfrischung gab es Softdrinks für einen Euro und "Eistee fer umme!", wie Juz-Leiter Werner Kaiser unterstrich.

Den Tee zur "Residenz"-Eröffnung wie auch die Hüpfburg hatte die Gemeinde gesponsert. Bei der Betreuung der jungen Freizeitgäste wurde der Sozialpädagoge von seinen Team-Kollegen Arne Heider und Hermann Ungerer unterstützt. Auch Phillip Schäfer und Timo Sanzol Rieth vom Juz-Jugendrat halfen mit. Polizeihauptkommissar Alex Maier, Jugendbeauftragter des Postens Edingen, zeigte wieder sein Herz für die Kinder: Zusammen mit dem Praktikanten fuhr er im Streifenwagen aufs Gelände, und alle Kids durften sich mal reinsetzen.

Info: Die Sommerresidenz im Sportzentrum (Mannheimer Str.) gibt es bei gutem Wetter freitags von 15 bis 18 Uhr bis in den September hinein. Ein zweiter Nachmittag in der Woche Woche wie in den Vorjahren, so Kaiser, sei derzeit personell nicht zu stemmen.