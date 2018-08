Von Günther Grosch

Weinheim. Eine reibungslose Staffelübergabe ist den "Alt"-Mitgliedern des Jugendgemeinderats (JGR) an ihre Anfang April gewählten Nachfolger gelungen: Die scheidenden Jugendvertreter wurden bei Pizza und Apfelsaftschorle verabschiedet, während sich die elf neu gewählten Jugendräte und die vier "alten Hasen" im Gremium kennenlernten. In dem zwei Stunden dauernden Beisammensein wurden im Kleinen Sitzungssaal des Rathauses zudem die neuen Amtsträger gewählt.

"Da kommt schon Wehmut auf", so Gabriele Lohrbächer-Gérard, JGR-Wahlleiterin und persönliche Referentin von OB Heiner Bernhard. Mittlerweile habe bereits der dritte Jugendgemeinderat seine Arbeit aufgenommen. Mit Lena Meyer (18 Jahre) und Leon Richter (19) sind nur noch zwei "Nachwuchspolitiker der ersten Stunde" dabei. Stefano Bauer (18), Rebecca Godau (18) sowie Selin Önal (15) als "Mitarbeiterin" gehörten dem JGR seit 2015 an.

"Ihr habt einen Super-Job gemacht und Themen gefunden, die euch wichtig sind", lobte Lohrbächer-Gérard die ausgeschiedenen Räte mit ihrer bisherigen Sprecherin Frieda Fiedler an der Spitze. Der Wunsch von Lohrbächer-Gérard an die "Alten" wie die "Neuen": "Bringt euch noch stärker in das politische und gesellschaftliche Leben der Stadt ein. Macht Weinheim zu eurer Stadt, für eure Anliegen."

Es sei wichtig, dass sie alle als persönliche Ansprechpartner sowohl für ihre Altersgenossen als auch gegenüber den erwachsenen Mandatsträgern zur Verfügung stünden, schrieb Frieda Fiedler den Jungräten ins Stammbuch. Darüber hinaus sollten sie in ihren Anliegen nicht lockerlassen, auch wenn diese im ersten Anlauf zu scheitern drohten.

Die Übergangszeit zwischen dem jeweils bisherigen und neuen Jugendgemeinderat sei zu lang, sparte Fiedler kritische Töne nicht aus. So habe der letzte JGR fast ein halbes Jahr gebraucht, "um in die Gänge zu kommen". Daneben sei der Aufbau von Strukturen wichtig, "damit vorhandene Energie nicht durch Formalitäten verloren geht", so Fiedler.

Ein Lob für ihre ehemaligen Mitstreiter hielt dagegen Lena Meyer parat. Im Vergleich mit Jugendgemeinderäten in anderen Kommunen vollziehe sich die JGR-Arbeit in Weinheim "sehr viel besser und effektiver". Vor allem aber: "Man kann persönlich viel davon profitieren." Ein Wochenendseminar in Zusammenarbeit mit dem Landesverband für politische Bildung soll die Neuen nach den Sommerferien für ihre Arbeit fit machen und motivieren. Die von den Vorgängern angestoßenen Vorhaben weiterzuführen und möglichst erfolgreich zu beenden, steht in der Prioritätenliste bei allen Sprechern an erster Stelle.

Hierzu zählen unter anderem die Fertigstellung des Calisthenics-Sportparks (einer Art Fitnessstudio im Freien), die Weiterführung der "Weinheim bleibt bunt"-Spaziergänge sowie das Engagement für und die Teilnahme an den "Pulse of Europe"-Demonstrationen. Mit Blick auf das "Bunte Weinheim" sollen sich die Schwerpunkte künftig stärker auf die Innenstadt konzentrieren, so der städtische Pressesprecher Roland Kern.

Zum "Einstieg" ist daran gedacht, eine "Solidaritäts"-Menschenkette zu bilden. Diese soll von dem in Teilen der Bevölkerung umstrittenen Kriegerdenkmal in der Bahnhofstraße bis zum Mahnmal für die Opfer von Gewalt, Krieg und Verfolgung im Stadtpark reichen.

Als neue Sprecherin des Jugendgemeinderats setzte sich unter vier Bewerbern die Studentin Rebecca Godau (18) in einer Stichwahl durch. Zu Godaus Stellvertretern wurden Stefano Bauer (18) und Iván Leon Furlan Cano (16) gewählt. Auch um diese Ämter hatten sich fünf Kandidaten beworben. Den Posten der Protokollantin übernahm Sonja Jäger (16). Als Pressereferenten fungieren Miriam Ott (15), zuständig für das Soziale Netzwerk "Snapchat", Selin Önal (15, Instagram) und Umut Mete Demirci (16, Facebook). JGR-Vertreter mit Rederecht in den Sitzungen des Gemeinderats sind Thomas Bürmann (16) und Lena Meyer (18).