Emily Precourt ist die 1000. Teilnehmerin am Jugendaustauschprogramm der Firma Freudenberg

Von Günther Grosch

Weinheim. Den Jetlag hat Emily Precourt problemlos weggesteckt. Auf dem Bodensee war sie bereits mit der "Weißen Flotte" unterwegs. Und sie hat auch schon den "Rheinfall" bei Schaffhausen bewundert.

Einige "Abenteuer" standen der 18 Jahre alten US-Amerikanerin aber erst noch bevor, als die RNZ sie kürzlich kennengelernt hat: Zum Beispiel der Besuch diverser Sommerfeste der Region und eine Barbecue-Party mit Christine und Stephan Mackert, die Emily für 14 Tage als "Tochter auf Zeit" aufgenommen haben.

Eintauchen in andere Kulturen

Dass die Collegestudentin aus dem an der Atlantikküste gelegenen Gloucester (Massachusetts) - Berufsziel: Tier- und Verhaltenforscherin - keine "normale" Austausch-Jugendliche ist, hat sie von ihren Gasteltern nach der Landung in Frankfurt erfahren. Emily ist die 1000. Teilnehmerin des internationalen Austauschprogramms "Tanner" der Unternehmensgruppe Freudenberg.

"Travel And Navigate New Exciting Roads" - "Reise und erkunde neue aufregende Wege": Dieses Motto verbirgt sich hinter dem Buchstabenspiel "Tanner", mit dessen Hilfe es der Technologiekonzern seit 16 Jahren Mitarbeiterkindern im Alter zwischen 14 und 20 Jahren ermöglicht, andere Kulturen zu erleben, Sprachkenntnisse zu verbessern, Freunde kennenzulernen und den eigenen Horizont zu erweitern. 32 Länder rund um den Globus von Indien bis Mexiko waren bereits Reiseziele der Jugendlichen.

"Das Leben in einer anderen Kultur unterstützt die Entwicklung der Jugendlichen und bringt Vorteile für Schule und Beruf", erläutert Beate Voss, die globale "Tanner"-Beauftragte. Hartmuth Posner, Leiter der "Corporate Human Resources", ergänzt: Teilnehmer, Eltern und Gastgeber vereine ein gemeinsames Gefühl: "Wir gehören zur weltweiten Gemeinschaft der Freudenberg-Familie." "Tanner" ist aber auch das englische Wort für "Gerber". Es steht damit für die Wurzeln des heutigen "Global Players", der vor mehr als 165 Jahren aus einer kleinen Gerberei heraus in Weinheim entstand.

Anika Mackert, die 17-jährige deutsche "Austauschschwester" von Emily, war im vergangenen Jahr in Mexiko. "Mein erster Flug allein. Ich befand mich auf einem neuen Kontinent und wurde mit einer anderen Kultur und Sprache konfrontiert", so die Heisenberg-Schülerin: "Weil meine mexikanische Gastmutter kein Englisch und ich kein Spanisch sprach, verständigten wir uns über Bilder aus Comics." Gebracht hat Anika der Austausch vor allem eines: "Seitdem reagiere ich auf neue Situationen viel gelassener." Emily sind in Deutschland andere Dinge aufgefallen. "Die Wege hier sind viel kürzer. Alles liegt näher beieinander."

Das Essen schmecke anders und es gebe viel Spannendes zu entdecken. Zum Shopping war man bereits in Mannheim und Heidelberg, ein Besuch des Europaparks Rust stand auch schon im Terminkalender. "Heranwachsende machen in einem anderen Land einzigartige Erfahrungen", weiß Christine Mackert, Mitarbeiterin von Freudenberg Sealing Technologies, der Dichtungssparte der Firma.

Nachdem Anika viele positive Eindrücke und Erfahrungen mit nach Hause brachte, wollten sie und ihr Mann als Gastfamilie einem anderen Jugendlichen etwas davon zurückgeben. Aber auch die Gasteltern - Emilys Vater Timothy ist in den USA bei Freudenberg Medical beschäftigt - machen neue Erfahrungen, sagt Stephan Mackert: "Man muss sich auf seinen Gast einlassen und einstellen. Das erfordert Kompromisse auf beiden Seiten. Aber genau dies macht den Reiz solcher Begegnungen aus."

Mit dem Austauschprogramm für Mitarbeiterkinder habe Freudenberg 1999 in Deutschland eine Vorreiterrolle übernommen, verdeutlicht Martina Muschelknautz, Pressesprecherin bei Freudenberg. "Heute erkundigen sich viele Unternehmen nach unserem Konzept, um Ähnliches für ihre Mitarbeiter anzubieten", so die Unternehmenssprecherin.