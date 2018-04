Viel Lob an alter Wirkungsstätte: Jürgen Holzwarth (2. v. r.) wurde im Café Central in den Ruhestand verabschiedet. Wolfgang Metzeltin, Vorsitzender des Stadtjugendrings (r.), hatte eine lange Liste dabei. Darauf vermerkt: Die Verdienste und Projekte Holzwarths. Foto: Kreutzer

Von Günther Grosch

Weinheim. "Jürgen Holzwarth hat als Sozialarbeiter und Jugendpfleger im Dienste der Stadt begonnen und ist als Jugendmanager in Pension gegangen." Treffender als mit dieser Aussage von Oberbürgermeister Heiner Bernhard hätte niemand das Berufsbild beschreiben können, das der Geschäftsführer des Stadtjugendrings 42 Jahre lang mit Herzblut ausgefüllt hat. Jetzt trat der umtriebige Protagonist einer über alle Maßen erfolgreichen Jugendarbeit, "Netzwerker nach innen in der Stadt und nach außen in wichtigen Dach- und Interessenverbänden der Jugendarbeit" sowie "Miterbauer am Haus der sozialen Stadtgesellschaft" offiziell in den Ruhestand. Nicht ohne den in großer Zahl im Café Central anwesenden Wegbegleitern, Förderern und Kollegen zuvor versprochen zu haben: "Wenn’s brennt", stehe er auch weiterhin jederzeit mit Rat und Tat zur Verfügung.

Mehr turbulente als ruhige Zeiten durchlebt

Holzwarth habe vieles von dem, was Weinheim heute sozial, lebenswert, aber auch reaktionsfreudig macht, mitentwickelt und mitgeprägt, so Bernhard in seiner Laudatio. Der Feststellung, dass Holzwarth in den vier Jahrzehnten seiner Tätigkeit "mehr unruhige als ruhige Zeiten durchlebt" habe, mochte dieser in der Erinnerung daran, was Offene Kinder- und Jugendarbeit in den politisch heißen Phasen der 1970er- und 1980er-Jahre beinhaltete, nicht widersprechen: "Jugendarbeit war ein Politikum und ein verdammt heißes Eisen."

Bernhard verhehlte nicht, dass es vor allem während der Parallel-Amtszeit von Oberbürgermeister Theo Gießelmann und Bürgermeister Wolfgang Daffinger im Rathaus mitunter "heftig geknirscht" habe. Streitpunkt war dabei die Haltung, die man dem Stadtjugendring gegenüber einnehmen sollte: "Es war ein spannender jugendpolitischer Mikrokosmos in bewegten Zeiten."

Mit Mut und Courage blieb Holzwarth stets Fels in der Brandung. Er sei seinen Weg gegangen und habe als ein Mann gehandelt, der immer davon überzeugt war, das Richtige zu tun, so Bernhard.

Für den Stadtjugendring (SJR) reihte dessen amtierender Vorsitzender Wolfgang Metzeltin die Verdienste Holzwarths aneinander. Ob bei "Job Central", dem "Bildungsbüro" und "Integration Central", der "Mobilen" wie der "Offenen Jugendarbeit", dem Aufbau des "Jugendhauses West", dem "Jugendtreff Carrillonien" sowie dem "Kids- und Teen-Club" oder als ein "Motor der Partnerschaft" und des Jugendaustauschs mit Ramat Gan und Imola: Holzwarth habe stets seine Finger mit im Spiel gehabt, darüber hinaus auch in 23 Mitgliedsverbänden.

Fast komplett erschienen war die "Vorstandsvorsitzendenhistorie" des Stadtjugendrings. War Hartmut Müller mit damals 20 Lebensjahren einst der jüngste aller SJR-Vorsitzenden gewesen, so sei er selbst mit 16 Jahren Amtszeit und als fast "68er" der älteste Vorstandsvorsitzende, scherzte Metzeltin. Jochen Pöhlert (Gitarre) von der Musikschule Badische Bergstraße umrahmte die Verabschiedungsfeier musikalisch. Barbara Bauer, Katja Hoger, Sabine Wunder, Wolfgang Kunze und Holger Mattenklott vom Kabarett-Ensemble der "Woinemer Lokalrunde" spießten sozialkritische Themen satirisch auf, während die Kolleginnen seiner "Bürobesatzung" Holzwarth musikalisch-türkisch "nicht Lebewohl, sondern Auf Wiedersehen" sagten. Der Geehrte selbst bedankte sich mit einem wehmutsvoll gehauchten "Sag zum Abschied leise Servus" - und versicherte, er freue sich auf neue Herausforderungen. Wozu insbesondere die Intensivierung der Tanzleidenschaft gemeinsam mit Ehefrau Dagmar gehört.