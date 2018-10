Von Nicoline Pilz

Hirschberg. Die Jungs von "SaxShop" fassen sich kurz: "Mit uns läuft der Laden", heißt es knackig gleich auf der ersten Seite ihrer Homepage. Mehr von diesem selbstbewusst charmanten Witz werden die Besucher von "Jazz & Wein" am 13. November im Olympia-Kino hören. Die 2009 gegründete Formation um den Sopran- und Tenorsaxofonisten Nicolai Pfisterer, auch "Daddy (P)fis" genannt, steht für ein außergewöhnliches Repertoire an stilistisch breit angelegten Eigenkompositionen: Die Rede ist hier von jazzig betonten Balladen, groovende Rhythmen vollgepackt mit Funk und Soul, laszivem Latin und der Exotik orientalischer Melodien.

Zusammen mit dem noch jungen "Gründervater" Pfisterer, sind bei SaxShop im Boot: Christian Seeger (Altsax), Paul Stoltze (Tenorsax) und Benedikt Gareis (Baritonsax), allesamt Musiker, die sich während des Studiums an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Mannheim kennenlernten.

An die musikalische Vielfalt des Ensembles knüpft die Winzergenossenschaft (WG) Schriesheim mit einer Auswahl ihrer Exklusiv-Serie an. "Das kam beim letzten Mal schon gut an", sagt WG-Verkaufsleiter Mustafa Taslaman, der an diesem Abend vier Weine, Spätburgunder, Grauer Burgunder, Sauvignon Blanc und Silvaner vorstellen wird. Das Kino und die WG sind in dieser Sache langjährige Partner.

Zum wievielten Mal der Förderverein nun "Jazz & Wein" veranstaltet, kann Wiebke Dau-Schmidt, die Vorsitzende des Fördervereins, nicht mehr genau nachvollziehen. Gemeinsam mit Vorstandskollegin Renate Keppler-Götz erinnert man sich an Auftritte von "Kohl and the Gang", Thomas Siffling und einigen anderen Größen. Fürs kommende Jahr ist Joscho Stephan gebucht. Doch jetzt packt erst einmal "SaxShop" die Instrumente aus. Karten zu 15 Euro (Förderkreismitglieder: 13 Euro) gibt es ab sofort im Vorverkauf bei der Postagentur in Leutershausen, Tel. 06201/ 4 88 17 55, bei Schreibwaren Fäßler in Großsachsen, Tel. 0 62 01/ 2 56 42 80 oder bei Opus in Schriesheim, Tel. 0 62 03/ 93 76 84.

Reservierungen unter: foerderkreis@olympia-leutershausen.de oder Tel. 0 62 01/ 5 36 00, Olympia-Kino, Hölderlinstraße 2, Einlass um 19.30 Uhr, Beginn um 20 Uhr.

Info: Die RNZ verlost drei mal zwei Karten. Einfach bis Freitag, 25. Oktober, 12 Uhr, eine E-Mail an Hirschberg@rnz.de mit Betreff "Jazz & Wein" schicken. Name und Adresse nicht vergessen.