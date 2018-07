Ladenburg. (stu) Das Chemieunternehmen Jungbunzlauer im Industriegebiet "Altwasser" investiert weiter in den Standort. Der Technische Ausschuss (TA) hatte über die Erweiterung einer zweiten Produktionsstraße zur Herstellung von Clucon und Zitronensäuresalzen zu entscheiden. Beide Stoffe werden für die Herstellung von Nahrungsergänzungsmitteln, Medikamenten oder für die Produktion von Joghurt eingesetzt. Die zweite Produktionsstraße soll die Jahreskapazität, die bei 80 000 Tonnen angesiedelt ist, um 6000 Tonnen vergrößern. Der Unternehmenssprecher Franz Wastl erläuterte, dass die Produktionserweiterung in drei Schritten erfolgen soll. Mit dem ersten Bauabschnitt soll im Sommer 2014 begonnen werden.

Am Sitzungstisch bewerteten die Mitglieder des TA die Planungen durchweg positiv. Bürgermeister Rainer Ziegler dankte Jungbunzlauer, dass in Ladenburg weiter kräftig investiert wird. "Die Nachricht aus Ihrem Unternehmen ist gut für die Stadtkasse, aber auch für die Menschen, denn wir brauchen Arbeitgeber die in die Zukunft investieren." Ziegler freute sich mit dem Unternehmenssprecher über das einstimmige Abstimmungsergebnis.

So fiel auch die Abstimmung über eine Werbefläche am Stadteingang Weinheimer Straße aus. Allerdings waren sich die TA-Mitglieder einig, diese wuchtige Werbefläche an dem markanten Stadteingang abzulehnen. Ziegler hatte gleich mehrere Gründe parat, warum der Antrag für das vier auf drei Meter große Werbebanner abgelehnt werden sollte. Zum einen sei die Maßnahme aus städtebaulicher Sicht nicht vertretbar, zum anderen sind in Ladenburg nur Werbemaßnamen an der Stätte der Leistung zugelassen.

Ohne große Diskussionen wurde eine Nutzungsänderung in der Rheingaustraße genehmigt: Im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses waren einst Büros untergebracht. Es soll zukünftig für Wohnzwecke verwendet werden.

Häuser in der Altstadt bergen so manche Überraschung. Eigentlich wollte der Eigentümer eines Hauses in der Mühlgasse vorschriftsmäßig nach der Altstadtsatzung genehmigte Umbauten ausführen. Die Bausubstanz des Hauses ist aber so schlecht, dass der Bauherr nun Änderungen beantragen musste. Im Erdgeschoss können die Innenwände nicht erhalten werden und im Dachgeschoss muss zur Stabilisierung des Dachstuhls ein Stahlträger eingebaut werden. Auch der Veränderung bei der Anordnung der Fenster stimmte der TA zu. > siehe Kasten