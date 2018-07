Von Philipp Weber

Weinheim. Die Pläne sind ehrgeizig: Bis Anfang Mai soll im Weinheimer Drei-Glocken-Center ein 2600 Quadratmeter großes Fitnessstudio entstehen. Bis Ende des Jahres hoffen Gebäudeinvestor Michael Rihm und der Frankfurter Fitnessanbieter "Fit-4-u", 2000 zahlende Mitglieder werben zu können. "Der Fitnessbereich boomt", sagte Rihm gestern im RNZ-Gespräch: "Vor allem im Weinheimer Einzugsbereich ist die Nachfrage hoch."

"Fit-4-u" (gesprochen: "fit for you") beitreibt bislang Studios in Frankfurt, Wiesbaden, Düsseldorf, Krefeld, Oldenburg und Paderborn. Für Weinheim ist ein beinahe großstädtisches Angebot geplant: Laut Gebäudeinvestor Rihm soll das Studio für nachtaktive Sportler bis 24 Uhr geöffnet bleiben. Deshalb wird der Trainingsbereich in der dritten Ebene des Centers sowohl über den zentralen "Glaszylinder" als auch über einen exklusiven Eingang an der Werderstraße zu erreichen sein. Dort soll es eine Lobby, einen Aufzug und ein Treppenhaus geben.

"Die Kunden trainieren mit Blick auf die Stadt und die zwei Burgen", wirbt Rihm für das Ambiente. Es gebe zudem eine Terrassenfläche, sodass bei passendem Wetter auch draußen Sport getrieben werden kann. Bei der Innenausstattung will "Fit-4-u" verstärkt auf Holzelemente setzen: "Das habe ich in Frankfurt, Wiesbaden und Paderborn sehr überzeugend gefunden", so Rihm.

In Weinheim stehe allerdings das Thema "Fitness" klar im Vordergrund, sagt er. In Sachen Wellness will man dem Spaßbad "Miramar" offenbar keine Konkurrenz machen. Apropos Wettbewerb: Besteht nicht die Gefahr, dass sich das neue Großstudio und die Fitnessangebote der Weinheimer Sportvereine kannibalisieren? "Diese Gefahr sehe ich nicht", widerspricht Rihm. Es glaube nicht, dass zufriedene Vereinsmitglieder ohne Weiteres umsteigen. "Wir wollen unter anderem ein junges Publikum ansprechen, das sich nicht unbedingt an bestimmte Trainingszeiten binden will - und flexible Verträge schätzt", sagt er. Durch das Parkplatzangebot am Center, die Nähe zum Hauptbahnhof und die Durchgangsstraßen vor der Haustür erreiche das Angebot zudem Menschen aus dem Umland. "Hier ist noch Platz für ein großes, attraktives Studio", ist Rihm überzeugt.

Die Vorteile für das Center sind offensichtlich: Wer oben trainiert, kauft mit einiger Wahrscheinlichkeit unten ein. Rihm sieht aber auch einen Zusammenhang mit dem Thema "Arztpraxen im Drei-Glocken-Center": Immerhin haben einige der Fitnesskurse einen therapeutischen Nutzen. Wie in den meisten Studios soll es unter anderem Angebote geben, die speziell auf Frauen zugeschnitten sind. "Die Einkaufsmöglichkeiten und die Angebote mit Unterhaltungseffekt ergänzen sich", so Rihm.

Der Fitnessanbieter akquiriert derzeit Personal, bis zu 20 Mitarbeiter sollen es werden. Und erste Promotionaktionen sind auch schon geplant: So soll es von März an im Drei-Glocken-Center Informationsstände zu dem neuen Fitnessangebot geben - auch Vorführgeräte werden aufgestellt.