Von Matthias Wiegand

Schriesheim. "Wie gehe ich mit einer Behinderung um?" Diese Frage stellte sich vergangenen Dienstag den Schülern der Klasse 7 c der Kurpfalz-Realschule. Diese Frage zu beantworten fiel den Schülern am leichtesten, als sie selbst mit einer "Behinderung" konfrontiert wurden.

Die Schüler saßen auf dem Boden beim gemeinsamen Frühstück. Es war laut, und die Stimmung war ausgelassen. Es gab Brötchen mit Nutella und Wurst. Das Problem war nur, dass jeder Schüler mit einem Seil an seinen jeweils linken und rechten Sitznachbarn gebunden war. Handgelenk an Handgelenk. Somit wurden alltägliche Tätigkeiten wie das schmieren eines Brötchens schon zu einer schwierigen Aufgabe. Einige der Kinder trugen abgedunkelte Schwimmbrillen. Sie simulieren blinde Kinder, die am meisten auf die Hilfe und Rücksicht ihrer Klassenkameraden angewiesen sind.

"Wir wollen den Kindern zeigen, was es bedeutet auf jemand anderen angewiesen zu sein", erklärte Ulrike Gawellek von der Stephen-Hawking-Schule in Neckargemünd, einer Sonderschule für körperbehinderte Menschen. "Wir beraten die Schriesheimer Schule in Sachen Inklusion, also wie Kinder mit Behinderung am besten in den Schulalltag integriert werden können und wie die Schule mit dieser Aufgabe umgeht", sagte Beratungslehrerin Gawellek.

Der Grund für diese besondere Schulung ist eine vierzehnjährige Klassenkameradin der 7 c, die im Rollstuhl sitzt. Die Schülerin hat einen speziell verstellbaren Tisch und bekommt im Unterricht Hilfe von einer Betreuerin, etwa beim Zeichnen. "Sie darf mit dem Laptop schreiben, oder auch Tafelbilder abfotografieren", sagte Lehrerin Christel Schwab. "Aber ansonsten ist sie ein normales Kind, das sich sehr anstrengt und auch dem Unterricht gut folgen kann", lobte die Mathelehrerin des Mädchens. Vor allem der Klasse bescheinigte Schwab eine "große Hilfsbereitschaft" gegenüber ihrer Mitschülerin. Wie wichtig diese Hilfsbereitschaft ist, merkten die Schüler auch bei folgenden Aufgaben, die ihnen von der Beratungslehrerin und ihrem Team gestellt wurden: Vor dem Klassenzimmer standen einige Rollstühle. Mit diesen sollten die Schüler einen Parcours meistern. Dann bildeten sich lange Schlangen "blinder" Kinder. Sie alle folgten mit abgedunkelten Brillen und den Händen auf der Schulter einem Klassenkameraden. Der Anführer des kleinen Zuges musste sich als einzig Sehender seiner Verantwortung bewusst sein. Sobald die Kette durchtrennt war, standen einzelne Schüler verloren, aber gut gelaunt im völligen Dunkel auf dem Flur.

" Wir wollen, dass die Kinder am eigenen Leib Erfahrungen machen, wie es ist, wenn man eine körperliche Beeinträchtigung hat", meinte Ulrike Gawellek. Die Beratungslehrerin betreut das Mädchen im Rollstuhl nun seit drei Jahren. Das Mädchen selbst findet ihre Klasse "okay". Ihr gefällt es in der Schule "mal so und mal so".

Ein normaleres Verhältnis zu Klasse oder Schule kann sich also niemand wünschen. Besonders gut hat ein einwöchiger Landschulheim-Aufenthalt der jungen Schülerin gefallen, der stark zur sozialen Bindung beigetragen hat. Auch dieses Fazit konnten die anderen Schüler teilen.