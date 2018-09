Edingen-Neckarhausen. (nip) Rüdiger Ding macht aus seinem Herzen keine Mördergrube: In der Großsporthalle hätte der Abteilungsleiter "Prellball" des TV Edingen eben lieber Prellball gesehen, was angesichts des Erfolgs des Frauenteams ja auch gepasst hätte. Doch beim Internationalen Deutschen Turnfest wird in der Sporthalle in Edingen Indiaca gespielt. Und das ist auch gut so, findet Tanja Ding, denn sonst hätte man vielleicht diese netten Menschen hier nie kennengelernt.

Das findet auch Jürgen Caspari, Schiedsrichterwart im Technischen Komitee (TK) Indiaca. Die Organisation und Betreuung seitens des TV Edingen vor Ort sei sehr, sehr gut: "Ohne euch wären wir hier manchmal aufgeschmissen gewesen. Das alles haben wir auch schon anders erlebt", lobt der Polizeibeamte. Bei den hochklassigen Auftaktspielen am Pfingstsonntag stellte Luxemburg mit seinen vier Mannschaften einmal mehr seine Stärke unter Beweis, räumte ab, was ging und verwies Blankenloch bei Karlsruhe auf Rang zwei. "Das war klasse, da waren schöne Spiele dabei", sagt Caspari.

Und die haben offenbar Eindruck bei Vereinsmitgliedern wie Tanja Ding hinterlassen: "In vier Jahren starten wir beim Turnfest in Berlin mit Indiaca", erklärt sie. Der Schiedsrichter, ursprünglich vom Volleyball kommend, hört das gerne. "Indiaca ist ja immer noch eine Randsportart; wir sind die Exoten unter den Turnspielen." Er empfiehlt die Sportart als verletzungsarm und bis ins hohe Alter spielbar. "Wir hatten auch schon 80-Jährige dabei." Ein Einstiegsalter von elf Jahren sei gut.

Was ist Indiaca eigentlich genau? Das federballähnliche Indianerspiel, so erfährt man bei der Recherche, hat seinen Ursprung in Südamerika. In Deutschland fängt die Geschichte in Baden-Württemberg an, wobei sie hier mit zwei Namen fest verbunden ist: Karlhans Krohn und Heinz Karl Kraus. Sportlehrer Krohn lernte 1936 bei einem Aufenthalt in Rio de Janeiro das brasilianische Peteca-Spiel kennen. Er beobachtete, wie junge Leute sich mit der flachen Hand ein federballähnliches Spielgerät zuspielten. Der tellerartige oder birnenförmige, mit Sägemehl gefüllte und mit Federn bestückte Lederbeutel, wurde von den Einheimischen "Peteca" genannt. In einem Buch des schwedischen Ethnologen Erland Nordenskjöld aus dem Jahr 1929 fand Krohn Hinweise auf den Ursprung dieses Spiels. Die Urform der Peteca war wohl ein Federball aus zusammengelegten Maisblättern, den Forscher bei Indianerstämmen im Nordosten Boliviens entdeckten. Krohn entwickelte das Spielgerät weiter, gab ihm den Namen "Indiaca" in Kombination der Wörter "Indianer" und "Peteca" und sorgte für seine Verbreitung in Deutschland. Einer, der sich um die Einführung des Spiels im Badischen Turnerbund und um das Regelwerk verdient machte, ist Josef Engert aus Weinheim.

Wie die Halle in Edingen mit öffentlichen Verkehrsmitteln nur schwer zu erreichen ist, waren nicht so viele Zuschauer wie erhofft da.