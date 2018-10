Weinheim. (keke) Ob tagsüber bei Sonnenschein oder im Lichter- und Sternefunkeln der Nacht: Der Ausblick in die Rheinebene und weit darüber hinaus war von dieser Stelle aus schon immer beeindruckend: Seit dem 1. Mai vergangenen Jahres bietet die Wachenburg auf Weinheims 330 Meter hohem Wachenberg Genießern auch noch eine "Gastronomie mit Weitblick".

Seitdem Küchenchef Jan Thorben Kruse und die beiden Köche Dorothee Genter und Martin Speicher hier die Kochlöffel schwingen, ist die Studentenburg auch im kulinarischen Bereich zu einer ernst zu nehmenden Adresse geworden. Juliane Wasser (Foto: Kreutzer), ehemals Pächterin des Heidelberger "Palais Prinz Carl", hat neuen Schwung in das 100 Jahre alte Gemäuer und die angrenzende Burgschenke gebracht. Ob Tagung, Kongress, Hochzeitsgesellschaft, After-Work-Partys, Krimi-Dinner oder feucht-fröhliche Feiern im Burghof-Biergarten: Hier ist das ganze Jahr über was los.

Knapp 300 Tage nach Wiedereröffnung der im Auftrag der Weinheimer Corpsstudenten mit einem Kostenaufwand von einer drei viertel Million Euro von Grund auf sanierten und restaurierten "Location" fällt die Zwischenbilanz beinahe euphorisch aus. Dass das Ganze für sie und ihr Team zunächst eine große Herausforderung darstellte, verhehlt sie nicht. "Vom Ansturm überwältigt", hatte sie zunächst zu wenig eigenes Personal. Und ihr damaliger Chefkoch überlegte es sich in letzter Minute noch einmal anders.

Doch solche Anlaufschwierigkeiten sind längst gemeistert. Waren es am Anfang sieben Mitarbeiter, so kümmern sich inzwischen zwölf ausgebildete Kräfte um das Wohl der Gäste. Sämtliche Rekorde schlug die erste After-Work-Party. Mit 400 Personen habe sie kalkuliert, sagt Wasser: "Aber es kamen mehr als 1000!" Bestens sei auch die Heiratssaison gestartet. Zehn Paare trauten sich in den ersten Monaten, hier den Bund fürs Leben zu feiern. 2014 ist man bis in den Herbst hinein so gut wie vergeben.

Von Unternehmen gebuchte Sommerfeste decken einen anderen Bereich ab. "Krimi-Dinner" im Festsaal, Sonntagsbrunch im Kapitelsaal und Fuchsenkeller sowie Klassikkonzerte bieten ebenfalls Abwechslung. Den Fußballfans will Juliane Wasser den Mund mit der Übertragung von WM-Spielen mittels einer im Burghof installierten Großbildleinwand wässrig machen. Mit Beginn der wärmeren Jahreszeit wartet dort zudem eine neu konzipierte Grillstation auf hungrige Wachenberg-Wanderer.

Was die finanziellen Belange angeht, komme sie ihrem für das erste Jahr angepeilten Ziel "sehr nahe", so Wasser. Und auch die Zusammenarbeit mit den Corpsstudenten verlaufe "harmonisch und unproblematisch".

Mit Juliane Wasser hätten der Weinheimer Verband Alter Corpsstudenten (WVAC) und der Weinheimer Senioren Convent (WSC) "die richtige Wahl getroffen", bestätigt Erster Vorsitzender Steffen Seiferheld vom WVAC-"Wachenberg-Ausschuss".