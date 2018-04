Weinheim. (sk) Verwaiste Geschäfte und Schaufenster, schwindendes Interesse der Kundschaft und nur wenig "Frequenzbringer": Der Zustand der Karlsberg-Passage im Stadtzentrum gibt seit Jahren Anlass zu Spekulationen, die Leerstände häufen sich. Ein Zustand, der sowohl den Verantwortlichen vonseiten der Stadt als auch den Immobilien-Verwaltern und Eigentümern Sorgen macht.

Deshalb gibt es am Freitag ein Gespräch zwischen Oberbürgermeister Heiner Bernhard, Wirtschaftsförderer Jens Stuhrmann und Vertretern der Frankfurter Immobilien-Verwaltungsgesellschaft Rynda Germany, welche die niederländische Karlsberg-Eigentümerin Ramshore Europe vertritt. "Wir haben da verschiedene Ideen, wie es mit dem Objekt weitergehen könnte", so Rynda-Mitarbeiter Ivica Barsic gestern auf Anfrage der RNZ. Bevor die Ergebnisse des Gesprächs vorliegen, will die Gesellschaft allerdings noch nichts Näheres über ihre Ideen verraten.

"Es wird eine telefonische Besprechung zum Thema Karlsberg-Passage geben", bestätigt gestern auch Weinheims Pressesprecher Roland Kern. Er sagt das mit einer gewissen Erleichterung: Habe sich doch die Stadt in der Vergangenheit immer wieder um Verbesserungen bemüht: "Wir sind seit Jahren dran, wir haben uns immer dafür eingesetzt, dass die Passage attraktiver gestaltet werden soll." Jetzt, hofft er, komme Bewegung in die Sache, die Gesprächsbereitschaft der Frankfurter Gesellschaft wertet er als Fortschritt auf dem Weg, in naher Zukunft Verbesserungen in punkto Optik und Vermarktung für die Immobilie zu erreichen: "Es ist jedenfalls schon mal ein gutes Zeichen."