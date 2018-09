Ladenburg. (stu) "Man spricht Bayerisch in Ladenburg", so könnte man die Stimmung zusammenfassen, die zum Auftakt des Turnfestes in der Römerstadt zu spüren war. Um die 700 Gäste aus dem südlichsten Bundesland wurden in Ladenburg untergebracht und versorgt, und dieser Aufgabe widmeten sich rund 150 ehrenamtliche Helfer.

Der Organisationschef - auch "Quartiermanager" genannt - Kurt W. Zepf, war zufrieden, wie die organisatorische Herausforderung von Helferschar und Stadtverwaltung gemeistert wurde. Die Absprache mit dem Dachverband sei hingegen verbesserungswürdig. Kurzfristig mussten rund 100 Gäste zusätzlich untergebracht werden. Insgesamt waren die Ladenburger im Turnfestfieber.

Profitiert davon hat nicht nur das Image Ladenburgs, denn die Stadt konnte sich als sportbegeisterte und hilfsbereite Kommune präsentieren. Auch Gastronomen und Geschäfte profitierten. Im Einkaufszentrum wurden Grillfleisch und Grillkohle knapp, die Bäckereien hatten einen regen Zulauf, und die Gaststätten hatten zum Auftakt des Turnfestes richtig Stress. In den Hotels war kein einziges Bett mehr zu bekommen, und auch der Wohnmobilplatz an der Alten Römerstadt sowie das Ausweichquartier am Skaterplatz waren komplett ausgebucht.

Die Atmosphäre wird in erster Linie vom Gemeinschaftssinn bestimmt. Die meisten Teilnehmer ziehen eine Luftmatratze einem bequemen Hotelbett vor - für die Nachkommen von Turnervater Jahn ist die Schlafsaalatmosphäre Kult. Dass manch einer nachts kaum schlafen kann, weil einige Zimmergenossen schnarchen, gehört genauso zu einem Turnfest wie die Morgenpflege, die in den Duschräumen des Schulzentrums stattfand. Auch das gemeinsame Frühstück ist Ehrensache, bevor sich die Teilnehmer zu ihren jeweiligen Wettkampfstätten verabschiedeten. Der Frühstücksdienst wurde von den LSV-Turnerfrauen abgedeckt, die zusätzlich von zwei Frühstücksdirektoren unterstützt wurden. In der Aula der Merian-Realschule wurde ein Frühstücksbüfett aufgebaut, das den Wünschen der Sportler durchaus gerecht wurde. Bereits um 5 Uhr waren die Frühstücks-Damen vor Ort, um Kaffee zu brühen. Brot, Brötchen und Wurst werden schon in der Nacht aus Mannheim angeliefert. "Um 5.30 Uhr standen die ersten Gäste schon auf der Matte", wunderte sich Marianne Edelmann. Die Turnerfrau kennt die Prozedur bei den Festen: Bereits 1957 waren Marianne und Werner Edelmann dabei, als das Deutsche Turnfest in München stattfand. Danach besuchten sie fast alle Turnfeste des Deutschen Turnerbundes. Auch jenes in Berlin, das in vier Jahren stattfinden wird, wollen die Edelmanns - sofern es die Gesundheit der dann 80-Jährigen zulässt - besuchen. Von den Gästen gab es viel Lob für die Hilfsbereitschaft. Anfangs war beispielsweise Xaver Müller aus Landshut wenig begeistert, weil sein Verein ETSV 09 nicht direkt in Mannheim untergebracht wurde. Als er sich aber über Ladenburg informierte, war die Skepsis schnell verflogen. "Ladenburg ist ein ganz nettes Städtchen. Wir waren überrascht, was hier alles geboten wird", freute sich der Familienvater letztendlich doch, dass er mit seinem Eisenbahnersportverein im "ländlichen Raum" untergebracht wurde. Die Fahrt mit dem Kleinbus zu den Turnwettkämpfen nach Ludwigshafen nahmen die Niederbayern dann gerne in Kauf.

Mit Engagement waren auch die Helfer im Einsatz, die dem Aufruf der Stadt gefolgt waren, sich bei der Gästebetreuung einzubringen. Beatrix Brenner findet es wichtig, dass die Bürgerschaft zusammenhält, wenn eine Großveranstaltung zu organisieren ist. Seine Erfahrung als Organisator beim Hundeverein kam Peter Schuster zugute, der den Gästen beim Einchecken in ihre Quartiere behilflich war. Ein gefragter Mann war auch Stadtrat Fritz Lüns, der eine Morgenschicht im Carl-Benz-Gymnasium übernahm. Bei der Kontrolle der Teilnehmer-Ausweise war Lüns akribisch, denn die Sicherheit hat höchste Priorität. Gibt es hier eine Disco? Habt ihr ein Kino? Wie weit ist es zum Bahnhof? Wo geht die Post ab? All diese Fragen beantworteten die Helfer. Als die 14-jährige Eveline aus Vilsburg erfuhr, dass es keine Disco gibt, war sie zwar erst enttäuscht, aber weil sie sich für die Römerzeit interessiert, nahm sie an einer Sonderführung des Heimatbundes für die Turnfestgäste teil.