Von Carsten Blaue

Schriesheim. Am vergangenen Montag bekamen nicht nur die Gemeinderatskandidaten nach der Auszählung in Form von Wahlergebnissen ihre "Zeugnisse". Mindestens mit so viel Spannung blickten die diesjährigen Abiturienten diesem Tag entgegen. Die mündlichen Prüfungen standen an und nachmittags die Bekanntgabe der Prüfungsresultate. Am Kurpfalz-Gymnasium (KGS) steht nach der jetzt nachgeholten Prüfung eines Abiturienten fest: Alle 82 Prüflinge haben bestanden. Auch am privaten Heinrich-Sigmund-Gymnasium (HSG) auf dem Branich war die Freude groß. Auch hier kamen alle 37 Abiturienten durch.

Es ist Usus, dass am KGS der Durchschnitt des Abiturs nicht bekannt gegeben wird. Der stellvertretende Schulleiter, Hans-Peter Kohl, verriet jedoch: "Wir können zufrieden sein." Das mündliche Abi am KGS wurde unter dem Vorsitz von Meinolf Stendebach, dem Direktor des Eckenberg-Gymnasiums in Adelsheim, abgenommen, unterstützt durch KGS-Schulleiter Matthias Nortmeyer. Die drei Besten am Kurpfalz-Gymnasium waren im Abitur 2014 Carsten Scholz mit der Traumnote 1,0, Miriam Gemander (1,3) und Raphael Henke (1,4). "Erfreulich war außerdem, dass insgesamt 19 Mal eine Eins vor dem Komma stand", sagte Kohl.

Eine glatte Eins im Abi gab es auch am HSG dieses Jahr - durch Philipp Ehmann aus Schriesheim. Zu den drei Besten am Privatgymnasium gehören ferner Estelle Vogt aus Heidelberg (1,4) und Sophia Rupp aus Wilhelmsfeld (1,5). Der Vorsitzende der mündlichen Abiturprüfungskommission war Hans Happes, der Direktor des Nicolaus-Kistner-Gymnasiums in Mosbach. Er bescheinigte den Abiturprüflingen des HSG am Ende des Prüfungstages eine erfreulich gute Leistung. Der Notendurchschnitt des Abi-Jahrgangs lag hier bei 2,5.

Grund zum Feiern also an den Schriesheimer Gymnasien. Die offizielle Verabschiedung mit Zeugnisübergabe findet für die Abiturienten des KGS an diesem Freitag, 6. Juni, in der Mehrzweckhalle statt. Das HSG feiert seinen Abi-Jahrgang am 28. Juni im Schloss der Grafen von Oberndorff in Neckarhausen.