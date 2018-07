Hirschberg/Heddesheim. (zg/ans) Wie der Vorsitzende des Verbandes "Gruppenwasserversorgung Obere Bergstraße", Bürgermeister Manuel Just, gestern mitteilte, wird demnächst der Grenzwert für Nitrat durch Spülung der Verbindungsleitung zwischen dem Wasserwerk Ladenburg und dem Wasserwerk der Gruppenwasserversorgung im Trinkwasser überschritten. Dies gilt für die Verbandsgemeinden Hirschberg und Heddesheim. Hintergrund

Die aktuellen Werte können bei der Gemeinde Heddesheim unter der Telefonnummer 0 62 03/ 10 12 30 sowie auf der Homepage der Kommunen Heddesheim beziehungsweise Hirschberg unter der Adresse www.heddesheim.de beziehungsweise www.hirschberg-bergstraße.de erfragt

Die aktuellen Werte können bei der Gemeinde Heddesheim unter der Telefonnummer 0 62 03/ 10 12 30 sowie auf der Homepage der Kommunen Heddesheim beziehungsweise Hirschberg unter der Adresse InfoDie aktuellen Werte können bei der Gemeinde Heddesheim unter der Telefonnummer 0 62 03/ 10 12 30 sowie auf der Homepage der Kommunen Heddesheim beziehungsweise Hirschberg unter der Adresse www.heddesheim.de beziehungsweise www.hirschberg-bergstraße.de erfragt werden.

"Der Verband Gruppenwasserversorgung Obere Bergstraße gibt an die Verbandsgemeinden Heddesheim und Hirschberg und deren Bürger Wasser von hoher Qualität ab", heißt es in der Pressemitteilung. Dies werde durch Eigenförderung aus Flachbrunnen sowie der Zumischung von nitratarmem Wasser aus dem Tiefbrunnen des Lobdengauverbandes in Ladenburg erreicht.

Ab Montag, 24. März, wird die Verbindungsleitung vom Wasserwerk Ladenburg (Lobdengauverband) zum Wasserwerk der Gruppenwasserversorgung Obere Bergstraße gespült. Diese Arbeiten dauern voraussichtlich drei Tage.

In dieser Zeit könne der Grenzwert des Nitratgehaltes von 50 Milligramm pro Liter vom Verband Gruppenwasserversorgung Obere Bergstraße nicht eingehalten werden, so Just. Während dieser Zeit der Spülung bestehe nur die Möglichkeit, Wasser aus den verbandseigenen Flachbrunnen der Gruppenwasserversorgung Obere Bergstraße mit einem Nitratgehalt von circa 78 Milligramm pro Liter zu liefern.

Der Verband weist besonders darauf hin, dass für die Zubereitung von Säuglingsnahrung im Handel erhältliches Wasser verwendet werden sollte - zum Beispiel Mineral- oder Tafelwasser, das mit dem Hinweis "besonders geeignet für die Säuglingsnahrung" gekennzeichnet ist. Fragen hierzu beantwortet das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises unter der Telefonnr. 0 62 21/ 5 22 18 21. "Der Nitratgehalt des im Verbandsgebiet abgegebenen Trinkwassers wird während der Spülung der Verbindungsleitung regelmäßig untersucht", heißt es in der Pressemitteilung.