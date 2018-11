Edingen-Neckarhausen. (nip) Es war die erste, aber sicher nicht die letzte Sitzung von Jugendgemeinderat (JGR) und Bürgermeister Simon Michler. Letztgenannter machte deutlich, dass ihm an regelmäßigen Treffen, "so alle vier bis sechs Wochen", sehr gelegen sei.

In erster Linie ging es bei dieser ersten Zusammenkunft um einen kurzen Austausch und um Anregungen. JGR-Vorsitzender Marlon Alcaniz-Schnur gab auf Michlers Nachfrage nach der Zusammenarbeit mit der Verwaltung zur Antwort, es wäre gut, wenn das Rathaus Einladungen zu Gemeinderatssitzungen oder solchen des Technischen Ausschusses auch ans JGR-Team mailen würde.

Michler erkundigte sich auch nach der Fortbildung einiger Jugendgemeinderäte vor wenigen Wochen in Bad Urach. "Das war sehr informativ", gab Marlon Alcaniz-Schnur zurück. Zur Planung und Umsetzung von Projekten habe das Seminar gute Hilfestellungen und gute Ansätze für die Arbeit des JGR in den nächsten Jahren geboten, erklärte Philipp Wurl.

Nach einiger Debatte entschieden sich die Jugendlichen dafür, in diesem Jahr kein eigenes Public Viewing mehr auf die Beine zu stellen, weil dies angesichts der knappen Zeit bis zum Finale kaum zu leisten wäre. Stattdessen wird der JGR auf Vorschlag von Sozialarbeiter Werner Kaiser das JUZ am 10. Juli zum Endspiel mit einem Grillfest unterstützen.

Katharina Grabinger hatte als stellvertretende JGR-Vorsitzende zuvor dafür plädiert, die Jugendorganisation bekannter zu machen, damit sie besser "wahrgenommen" werde. Die Frage sei, wo sich der JGR "einklinken" könne. Michler meinte, es würden sich auf alle Fälle Themen finden. Carola Ding, seit 1. Juni Leiterin der Stabstelle im Rathaus und unter anderem für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig, schlug eine Teilnahme bei der oder den Kerwen im Ort vor. Das stieß bei den Jugendlichen auf offene Ohren.

Dennoch wird sich der JGR zusätzlich eine eigene jährliche Veranstaltung überlegen. Nun steht erst einmal die Beteiligung am "Lebendigen Neckar" mit der Strandbar und alkoholfreien Cocktails, diesmal bei den TVE-Kanuten, am kommenden Sonntag, 18. Juni, an. Außerdem, so Alcaniz-Schnur, strebe man eine Teilnahme am TVE-Sommerlauf am 2. Juli an.

Zudem will der Jugendgemeinderat im nächsten Jahr mitfahren zur Feier der 50-jährigen Städtepartnerschaft zwischen Edingen-Neckarhausen und Plouguerneau. Das "Goldene Jubiläum" wird zunächst über Pfingsten in Plouguerneau, 2018 dann in der Neckargemeinde begangen. "Vielleicht können wir mit der Jugend dort ein Kooperationsprogramm starten", sagte der JGR-Vorsitzende.

Zu Beginn der Sitzung übergaben die Jugendvertretung und Sozialarbeiter Kaiser noch einen Scheck in Höhe von 225,28 Euro Erlös aus dem letzten "Fest der KulturEN". An dem Fest waren die IGP, die Kulturinitiative, der Jugendgemeinderat, die DITIB-Islamische Gemeinde, der JUZ-Förderverein FOEN, das JUZ, der Jugendtreff Friedrichsfeld und der Catering-Service Kuneo beteiligt gewesen. Der Erlös kommt dem Sozialfonds der Gemeinde zugute.