In der Grenzhöfer Straße in Edingen gilt wegen ihrer Enge im Ortskern Tempo 30. Der Gemeinderat möchte dies auch auf anderen Straßen einführen. Foto. Kraus-Vierling

Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. "Ich bin seit 30 Jahren dabei, aber ich kann mich nicht erinnern, dass wir mal einen gemeinsamen Antrag gemacht haben", freute sich Gerd Brecht (Offene Grüne Liste) über das geeinte Vorgehen der Fraktionen, für neuralgische Punkte in der Gemeinde eine Temporeduzierung auf 30 Stundenkilometer und ein Lastwagen-Durchfahrtsverbot zu erreichen.

Konkret geht es um die Hauptstraße in Edingen zwischen Bahnhofstraße und Bismarckstraße, um die Hauptstraße in Neckarhausen zwischen Erlenweg und Eisenbahnbrücke sowie um den Teilabschnitt Neckarhauser Straße in Neu-Edingen zwischen Breslauer Straße und Gemarkungsgrenze Mannheim-Friedrichsfeld.

Hintergrund Was ist die RLS-90?

RLS-90 steht für "Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen" und ist die Bezeichnung für Berechnungsverfahren für den Straßenlärm. Was wird dabei berechnet?

Berechnet werden die Lärmpegel für den Tag (6 bis 22 Uhr) und die Nacht (22 bis 6 Uhr). Wie wird berechnet?

In die Berechnung nach RLS-90 gehen unter anderem folgende Faktoren ein: Verkehrsmenge, Lastwagen-Anteil, Fahrgeschwindigkeiten, Fahrbahnbelag, Topographie, ungünstige Wind- und Temperaturverhältnisse. Welche Werte könnten für eine Temporeduzierung ausschlaggebend sein?

70 Dezibel zwischen 6 und 22 Uhr (entspricht in etwa dem Geräusch eines Rasenmähers); 60 Dezibel zwischen 22 und 6 Uhr (so laut rattert zum Beispiel eine Nähmaschine). Wieso fordert die Straßenverkehrsbehörde eine Umrechnung auf RLS-90?

Weil so die Werte der Lärmkartierung durch Ab- und Zuschläge mit den nach RLS-90 ermittelten Werten verglichen werden können. Neben den Lärmwerten sind aber noch weitere Angaben erforderlich, unter anderem zur Zahl der vom Lärm Betroffenen. mwg

Dabei handelt es sich ausnahmslos um Kreis- oder Landesstraßen; bisherige Vorstöße der Kommune beim zuständigen Straßenverkehrsamt des Rhein-Neckar-Kreises, die zunehmende Verkehrs- und Lärmbelastung durch verschiedene Maßnahmen einzudämmen, waren nicht erfolgreich.

Auf Basis des im November im Gemeinderat vorgestellten Lärmaktionsplans soll das anders werden. Denn der Lärmaktionsplan weist nach, dass gerade Edingen-Neckarhausen vorrangig vor Ladenburg und Ilvesheim von Lärm betroffen ist, und er beinhaltet Vorschläge für Lärmminderungsmaßnahmen.

Als Voraussetzung für die Überprüfung einer Geschwindigkeitsreduzierung auf Tempo 30 fordert die Straßenverkehrsbehörde eine Berechnung nach der Richtlinie für Lärmschutz an Straßen RLS 90. Gleichzeitig weigert sie sich bislang, hierfür die Kosten von rund 3000 Euro zu übernehmen.

Diese Art der Berechnung ist nicht Teil des Lärmaktionsplans, da hier lediglich die "Vorläufige Berechnungsmethode für den Umgebungslärm an Straßen" zur Anwendung kam. Der Gemeinderat beschloss dennoch die Umrechnung auf die RLS 90-Werte und beauftragte die Firma Pöyry, die bereits den Lärmaktionsplan auch für Ladenburg und Ilvesheim erstellt hat.

CDU-Fraktionsvorsitzender Bernd Grabinger verwies auf das Verkehrsrecht, wonach ein "geschützter Personenkreis", zum Beispiel Kindergärten oder Senioreneinrichtungen in den betroffenen Abschnitten, den gemeinsamen Antrag "untermauern" würden und auch für Lärm mindernde Maßnahmen tagsüber Pluspunkte bringen könnten: "Wir sollten das überprüfen."

Klaus Merkle (Unabhängige Bürgerliste FDP/FWV) nickte: "Wir sind froh über den gemeinsamen Antrag. Dadurch haben wir eine stärkere Position gegenüber der Straßenverkehrsbehörde." Über die Kosten sollte man sich nicht streiten, denn das Ganze dürfe nicht verzögert werden. Bürgermeister Roland Marsch gab zur Antwort, man werde sich nicht streiten, die Kosten aber dennoch geltend machen. "3000 Euro sollte uns das wert sein", sagte Michael Bangert (SPD). Grabingers Hinweis lobten die anderen Fraktionen als wichtig.

Gleichzeitig beauftragte der Gemeinderat eine Verkehrszählung vor und während der Sanierungsarbeiten an der A 656 nach RLS 90.