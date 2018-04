Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Auf dem Esstisch bei Maryvonne Le Flécher steht der Sirup mit Zitronengeschmack, und die Tischdecke trägt das typisch bretonische Muster von tanzenden Pärchen in Tracht. Was den Sirup betrifft, so mischen ihn die Franzosen gerne in ihr Wasser. Säfte sucht man im Supermarkt zwar nicht vergebens, doch ihre Auswahl ist beschränkter als hierzulande. Ohnehin seien französische Supermärkte zwar schöner als deutsche, doch Maryvonne Le Flécher findet auch, dass es dort viel mehr Fertigprodukte gibt. "Das geht auch gar nicht anders. Es ist ja keiner mehr zu Hause, und gekocht wird auch nicht mehr", bedauert sie.

Von Frauen in Frankreich werde viel verlangt, findet die Französin. Nur wenige Wochen nach der Geburt eines Kindes müssten sie zurück in den Job. "Und man bekommt viel weniger Elterngeld." Allerdings kosteten Kinder in Frankreich auch weniger, und das Betreuungssystem sei besser organisiert. "Das ist schon elternfreundlich, aber es hilft nichts, manche Dinge besser zu machen." Die 46-Jährige aus Lorient in der Südbretagne zog mit ihrer Familie im Alter von 16 Jahren nach Plouguerneau, der Partnergemeinde von Edingen-Neckarhausen. Als sie 18 wurde, kam sie über die Ferienjob-Angebote des Comité de Jumelage hierher und war "begeistert", wie sie erzählt. "Es war ein schöner Sommer, ich hatte eine ,leichte Hilfstätigkeit' bei der Gemeinde, es war harmonisch, und es war Freiheit."

Ihre positive Einstellung zu Deutschland blieb, und ihren ersten Mann lernte sie 1986 über die Jumelage kennen. Als die Ehe nach 13 Jahren auseinanderging, stellte sich ihr die Frage nach einer Rückkehr nach Frankreich erst gar nicht. "Meine Arbeit, mein Alltag, meine Freunde waren ja hier."

Dass sie ihren zweiten Mann Ulrich Müller zwei Jahre später beim Skifahren in Frankreich (!) kennenlernte, mag vielleicht Fügung sein. Dass sie den Ingenieur aber dazu brachte, von Norddeutschland nach Edingen-Neckarhausen zu ziehen, war schlichte Überzeugungsarbeit.

Das Paar hat inzwischen zwei Kinder, Arthur mit knapp elf Jahren und Emma, die sieben ist. "Wir hatten uns zwar schon französische Vornamen überlegt, aber man sollte sie auch in Deutschland kennen und aussprechen können", sagt sie. Dass die Kinder in Deutschland zur Welt kamen, mache sie dankbar. "Hier habe ich Zeit, mein Muttersein zu leben. Ich war sechs Jahre lang bei ihnen zu Hause und habe das nie bereut", erklärt die Europa-Sekretärin. An Deutschland schätze sie, dass Schule Gemeinschaft bedeute. "Diese Zeit wird hier positiv erlebt, das gibt es in Frankreich nicht. Dort ist alles viel elitärer und nicht so individuell. Jeder soll dort Abitur machen und studieren." Handwerksberufe würden als Alternative gar nicht erst ins Gespräch gebracht. Handwerk habe in Frankreich lange Zeit keinen goldenen Boden gehabt; erst jetzt finde langsam ein Umdenken statt.

Zudem erlebe sie die Deutschen als zuverlässiger. Aber was ist mit der als typisch deutsch bezeichneten Bürokratie? Sie lacht. "In Frankreich ist das viel, viel schlimmer." Alles sei unglaublich zentralisiert: "Es gibt Paris, dann kommt lange nichts, und dann kommen erst die Provinzen." Schade sei, dass in Deutschland die Kinder schulisch so früh selektiert würden. Andererseits müssten die französischen Kinder, die ab zweieinhalb Jahren in den Kindergarten "eingeschult" werden, viel früher ruhig sitzen, ein Heft führen und Hausaufgaben machen. "Es wird weniger frei gespielt."

Sie selbst engagiert sich in Edingen-Neckarhausen als Elternbeirätin, ist Mitglied beim TV Edingen und der IG Partnerschaft, organisiert die Agenda-Pflanzenbörse und "Zeit für Advent" mit, ist lokalpolitisch interessiert und Mitglied im Förderverein Edinger Schlösschen. Dort liegt ihr der Kräutergarten am Herzen. Zwei-, dreimal im Jahr sei die Familie in Plouguerneau. "Das ist aber eher unser Ferienaufenthalt."