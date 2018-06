Von Stephan Kraus-Vierling

Edingen-Neckarhausen. Wenn in der Neckargemeinde über Nacht plötzlich ein Stück Kuchen von der Veranda stibitzt wird oder in der Biotonne geräubert wurde, dann war der ungebetene Gast mit einiger Sicherheit "Procyon Lotor".

Das nämlich ist der lateinische Name für den Nordamerikanischen Waschbären; und dieser im Grunde ganz possierliche "Einwanderer" scheint sich in den vergangenen Monaten auch in Edingen-Neckarhausen ausgesprochen wohlzufühlen. Jedenfalls wurde er bereits an mehreren Stellen in beiden Ortsteilen gesichtet und auch schon mehrere Male fotografiert. Den ersten Hinweis erhielt die RNZ von einer Familie in der Lessingstraße. Die wunderte sich, dass ein ums andere Mal die Abfalltonne offen stand und darin gestöbert worden war. Eines Abends zeigte sich der Täter dann - in einem der Bäume des Hausgartens.

Eierräuber, Jungvogeljäger und Träger des Spulwurms

Mit großen Augen und unschuldigem Blick schaute der Waschbär aus der Astgabel herunter. Dass er wenig später ein Meisen-Häuschen schüttelte, um an die vermutete oder gewitterte Beute zu kommen, war dann schon weniger friedlich und possierlich.

Kein Wunder, denn Waschbären sind als Allesfresser nicht zuletzt auch Raubtiere. Rund 60 Prozent ihrer Nahrung besteht aus Weichtieren und kleinen Wirbeltieren, nur 40 Prozent aus pflanzlicher Kost. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts ist der Waschbär als sogenannter "Neozoon", als Neulingsart, auch auf dem europäischen Festland zu finden.

In Deutschland wurden 1934 zwei erste Paare im Kellerwald am Edersee (Nordhessen) von Förstern "zur Bereicherung der Tierwelt" ausgesetzt - keine 40 Jahre später nannte der "Große Brockhaus" den enorm anpassungsfähigen Fellträger für Nordhessen schon als heimisch. Kassel gilt heute als "Waschbär-Hauptstadt Europas". Auch in Edingen-Neckarhausen muss es inzwischen mehrere "Singles" oder Paare geben. Jedenfalls wurden die botanisch zur Überfamilie der "Hundeartigen" zählenden Kleinbären mit ihrer markanten schwarzen Gesichtsmaske und dem buschigen, hell-dunkel geringelten Schwanz schon an geografisch entgegengesetzten Stellen in beiden Ortsteilen gesichtet.

So bei einem Wohnhaus in der Hauptstraße im Edinger "Kongo", wie die Altverwurzelten zum Gebiet ab der Kuhgasse sagen. Auch dort hatte es der nachtaktive Gast - oder auch zwei - auf die Mülltonne abgesehen, ebenso in Neckarhausen, zum Beispiel in der Straße "Am Neckardamm".

Binnen sieben Jahren soll sich der Bestand bundesweit fast verdoppelt haben. Andere Tierarten kann das gefährden. So schlug die "Sächsische Zeitung" kürzlich Alarm: "Waschbär rottet Graureiher auf Elbinsel aus." Wie Ornithologen an diesem Fall beim Elbe-Städtchen Gauernitz nahe Meißen anmahnen, fällt dem Eierräuber und Jungvögel-Jäger manch seltene Art zum Opfer. Muss man sich da auch um die Graureiher am Unteren Neckar Sorgen machen?

Zum Schutz der Artenvielfalt darf der Waschbär heute je nach Landesgesetzgebung gejagt werden. In Hessen schon ganzjährig; in Baden-Württemberg endete am 1. August seine fünfmonatige Schonzeit. Jagdverbände aber kritisieren, die Jagdperiode bis Ende März reiche nicht zur effektiven Bestandsdezimierung.

Hingegen sehen Naturschutzverbände wie BUND und NABU die Bejagung nicht als Lösung des Problems. Denn die Waschbären reagieren prompt mit erhöhter Fortpflanzung. Selbst "handgreiflich" werden gegen die ungebetenen Gäste sollte man auf keinen Fall. Denn wenn sich Waschbären bedroht fühlen, können sie mitunter schwere Bisswunden zufügen. Auch können sie, wie der Internet-Ratgeber "zuhause.de" warnt, Infektionen und Parasiten übertragen, auf Menschen und Haustiere. Störenden Waschbärkot, oft von den Eiern des gefährlichen Spulwurms befallen, sollte man verbrennen und dabei Handschuhe tragen.

Um die Waschbären erst gar nicht anzulocken, sollte man keine Speisen auf Terrasse und Balkon oder Essensreste auf dem Kompost lassen, die Abfalltonne mit schwerem Stein sichern, Haus, Garage und Schuppen geschlossen halten und das Dach auf Schlupflöcher überprüfen. Denn Waschbären sind vorzügliche Kletterer und lieben Dachböden als Schlafplatz und Kinderstube.