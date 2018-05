Weinheim. (keke) Klangwelten von seltener Vielfalt und Reinheit erlebten die Zuhörer am Samstag in der evangelischen Markuskirche. Im Mittelpunkt des Benefizkonzerts "Balsam für die Seele" anlässlich des 15. Geburtstags der Hospizhilfe Weinheim-Neckar-Bergstraße.standen mit Birgit Benson (Mezzosopran/Alt), Wolfram Schmidt (Flügel), Markus Wind (Orgel) und Ulrike Ischebeck (Rezitation) vier ausgewiesene Könner, die am Ende zu minutenlangem Beifall und Zugabewünschen herausforderten.

Sie möchte ihr Publikum fesseln, es mit ihrer Stimme bewegen und rühren. Erfüllte Benson die Kirche bei "Somewhere" von Leonhard Bernstein und "Nella Fantasia" von Ennio Morricone mit einer hellen Stimme und sängerischer Eleganz, so ertönte ihre Stimme bei den Spirituals und Kirchenmusiken eine Nuance dunkler und wärmer, um sich bei den Opern- und Klassischen Liedern wieder zu ungeahnten Höhen hinauf zu schwingen. Gut temperiert und einfühlsam eingesetzt gelang Bensons volumenreicher Stimme in Verbindung mit einer opernhaften Dynamik und mit weichen Schattierungen angereicherter Strahlkraft ein sängerisch-emotionaler Höhepunkt nach dem anderen. Pianist Wolfram Schmidt und Markus Wind kreierten mit ihren instrumentalen Begleitungen und Solos ihrerseits eine klanglich gelungene Untermalung, die dem Gesang den passenden Rahmen lieferte.

Am Ende durften sich die Hospizhilfe und die vielen ehrenamtlichen Helfer um Vorstand Pierre Gerodez und Gerd Wiegand über einen Erlös von 2990 Euro freuen. Über rund 40 ehrenamtliche Mitarbeiter verfügt die Hospizhilfe derzeit. "Die immer einen Daumen am Handy haben und einfangen, was an sie herangetragen wird", hatte Gerodez vor Konzertbeginn die nicht leichte Arbeit der Hospizbegleiter geschildert.

Menschen zwischen Leben und Sterben und deren Angehörige befänden sich in seelischen wie körperlichen Ausnahmezuständen, zollte Dr. Torsten Fetzner der Arbeit der Sterbebegleiter höchste Achtung und Anerkennung. Den Konzertbesuchern riet der Bürgermeister, den von ihnen ursprünglich geplanten Spendenbetrag zu verdoppeln: "Dann sind Sie auf der sicheren Seite".

"Irgendwo, irgendwann" fange das Leben des Menschen an und höre auch wieder auf: "Doch seine Seele bleibt erhalten", spendete Benson Trost. Einfühlsame Menschen wie die Frauen und Männer der Hospizbewegung, die "mitatmen und übermitteln, was fehlt", begleiteten den Abschied und Übergang und sorgten dafür, dass die Lebensmelodie nicht gänzlich verstummt.

"Gottes Fußspuren im Sand" folgte Ischebeck. Sah in "bessere Welten" und verwies darauf, dass Zuwendung, Liebe, Wertschätzung und Vertrauen ebenso wie Weinen und Hoffnung Balsam und Heilung für die Seele darstellten. "Licht ist ansteckend", machte Ischebeck auf die täglich 86 400 Sekunden Lebenszeit eines Menschen aufmerksam, bei denen "Herbst im Herzen und Winter im Gemüt" vorherrschten.