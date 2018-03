Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Wenn man eine Mücke in den falschen Hals bekommt, kann ein Elefant draus werden. Von diesem Phänomen könnte derzeit die IGP ein Lied singen. Seit Anfang Februar gab's eine Anfrage aus der Chefetage des Rathauses, eine Stellungnahme des Zweiten IGP-Vorsitzenden Klaus Merkle im Gemeinderat sowie nun eine weitere Stellungnahme von IGP-Vorsitzendem Erwin Hund.

Hintergrund der Sache ist die Idee, zum diesjährigen Partnerschaftsjubiläum auch eine Delegation von Polen aus der kleinen Stadt Milicz in Niederschlesien, die rund 50 Kilometer von Breslau entfernt ist, einzuladen. Die IGP-Vorstandschaft griff hier die Anregung eines Mitglieds mit polnischer Herkunft auf.

Eine gute Sache, fanden die Vorstände, zumal damit der europäische Gedanke betont werde und auch der Aspekt "Aussöhnung" - ein Thema, das dem frischgebackenen Ehrenmitglied, dem Publizisten und Soziologen Alfred Grosser besonders am Herzen liegt - Geltung erlangt.

Im Jubiläumsjahr des vor 50 Jahren geschlossenen deutsch-französischen Freundschaftsvertrages und der Gründung des Deutsch-Französischen Jugendwerks DFJW hätte das Zusammenkommen von Deutschen, Franzosen und Polen tatsächlich eine Signalwirkung, wenn auch wohl eher symbolischer Art. Zumal, wie in den Vorjahren auch, eine Delegation von Engländern aus St. Germains erwartet wird, die ebenfalls eine Partnerschaft mit Plouguerneau pflegen.

Als Erwin Hund in der außerordentlichen Mitgliederversammlung des Partnerschaftsvereins das Vorhaben vorstellte, betonte er zugleich, dass nicht an eine Städtepartnerschaft mit Milicz gedacht sei. Das Städtchen unterhält bereits eine Beziehung mit einer Partnerkommune in Bayern. Keine Anfragen, keine Kommentare vonseiten der Versammlung - der Vorschlag war offenbar problemlos. Allerdings galoppierte der wild gewordene Elefant (um im Bild zu bleiben) gen Rathaus mit der Meldung "Polen kommen, das ist ein politisches Signal".

Dort war Bürgermeister Roland Marsch nach eigenen Angaben überrascht und wohl auch etwas verschnupft. Die Aussendung von politischen Signalen reklamierte er im RNZ-Gespräch für sich und den Gemeinderat. "Mit mir war das nicht abgesprochen", gab er zur Antwort auf die Frage, ob das Festwochenprogramm in enger Absprache mit dem Rathaus aufgelegt worden sei.

"Keine Silbe, mir war nichts bekannt, dass etwas von diesem Vorhaben schriftlich fixiert war." Er habe lediglich in einem Halbsatz aus dem Hauptamt erfahren, dass "einige polnische Sänger im Partnerschaftschor sind".

Er habe daraufhin schriftlich bei Erwin Hund nachgefragt, worauf im Gemeinderat IGP-Vize Klaus Merkle erklärte, dass keine politische Delegation erwartet werde. Der Bürgermeister wünschte sich aber noch eine schriftliche Bestätigung des IGP-Chefs, die nun auch erfolgte. "Ich lade ja gerne ein, wenn man mich fragt; ich habe ja gar nichts gegen einen Besuch von Polen, hätte aber gern gewusst, wer von wo kommt", sagte Marsch der RNZ.

Doch als die Mücke zum Elefanten wurde, stand das noch gar nicht sicher fest. Aus dem Elefanten ist nun die Luft raus, aus der Idee wohl allerdings auch. Er wisse nicht, ob man das nun noch weiterverfolgen solle, so Erwin Hund.