Weinheim-Hohensachsen. (keke) Am Ende haben sich die Ortschaftsräte und Ortsvorsteherin Monika Springer von Bürgermeister Dr. Torsten Fetzner, Schulamtsleiterin Carmen Harmand und Hartmut Neumann (Amt für Immobilienwirtschaft) überzeugen lassen. Nämlich davon, dass die "Schritt-für-Schritt-Sanierung" das Beste für Hohensachsens Mehrzweckhalle ist. Einstimmig votierte das Gremium für die Ausführung des ersten Bauabschnitts im kommenden Jahr und legte die Entscheidung über den Zeitpunkt der weiteren Abschnitte in die Hände des Gemeinderates. Der soll in den Haushaltsberatungen darüber befinden.

Mit einer Hiobsbotschaft hatte Springer die Ortschaftsratssitzung eröffnet: Außer dem undichten Dach bereitet ihr jetzt auch eine defekte Abwasserleitung im Sanitärbereich der Halle Kopfzerbrechen. Zur Debatte: Wie im Ergebnis der Nutzerdialoge vorgesehen, will die SPD nur den ersten Bauabschnitt mit Dachsanierung, Blitzschutz, Fassadendämmung, Austausch der Fenster an der Südfront und Reparatur der Bühne verwirklicht sehen. Dafür aber, so Otfried Ramdohr, "so schnell wie möglich". Bei allem anderen werde man sich "nur zerrissene Hosen" holen.

Für die Freien Wähler plädierte Bernd Förster - auch aus Kostengründen - für eine Zusammenlegung der Bauabschnitte 1 und 2. Während sich Maximilian Kohl (CDU) für die Umsetzung aller drei Bauabschnitte in einem Guss stark machte. Ob die Alternative "Pultdach mit Solaranlage" gegenüber dem jetzigen Flachdach geprüft worden sei, wollte wiederum Ramdohr wissen. Eine schräg angebrachte Anlage sei auch auf dem Flachdach möglich, so Architekt Bernd Kopp. Bei einem Pultdach müssten wegen der Veränderung des Baukörpers dagegen architektonische Urheberrechte geklärt werden.

Alles schon 2014 zu machen, ist aus Zeitgründen so gut wie unmöglich: Die Erstellung der Pläne, die Genehmigung und die Auftragsvergabe, so Kopp, benötigten mindestens ein Dreivierteljahr. So lange er keinen offiziellen Auftrag habe, könne er nicht planen. "Auf dem Papier ist Geld vorhanden, aber wir können aus bürokratischen Gründen nicht beginnen", raufte sich Förster die Haare.

Neumann brachte noch einmal die Nutzerdialoge in Erinnerung. Nur die "Verbundlösung" garantiere, dass auch die Hallen in Oberflockenbach und Lützelsachsen gebaut werden können. Eine Sanierung der Hohensachsener Halle in einem Zug gefährde die "finanzielle Gesamtprojektierung". Für den Ortsteil gehe es darum, mithilfe des ersten Bauabschnitts den Hallenstandort zu sichern, so Fetzner. "Dieser Abschnitt ist im Haushalt verankert." Dagegen werde in Oberflockenbach und Lützelsachsen 2014 rein baulich nichts passieren. Der Schulsport sei der einzige Grund, weshalb Hohensachsen Priorität habe, sagte Harmand.

"Die Spielregeln bremsen den Gemeinderat", meinte Ramdohr. Wie getaktet wird, könne man den Räten nicht vorschreiben. Der Ortsvorsteherin müsste es doch zumindest möglich sein, dem Gemeinderat zu "suggerieren, dass der Auftrag an Kopp so schnell wie möglich erfolgt", hakte Förster aber noch nach.