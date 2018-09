Weinheim. (web) Der Weg zur gelungenen Hochzeit führt in Weinheim eine schmale Wendeltreppe empor. An deren Ende befindet sich eine Tür. Dahinter verbergen sich eigentlich der Festsaal der Wachenburg und Erinnerungen an über ein Jahrhundert studentischer Corpstradition. Am vergangenen Wochenende nehmen aber vor allem zwei Dutzend Aussteller den Raum für sich ein.

Unter anderen eine Firma für Feuerwerke, ein Reisebüro und sogar ein Freier Seelsorger haben je einen Platz auf der Wachenburger Hochzeitsmesse ergattern können. Denn das Geschäft rund um den "schönsten Tag im Leben" läuft: "Wir hätten wohl die ganze Burg mit Ständen füllen können, aber wir wollten nur einen Vertreter aus jeder Branche auszuwählen", erklärt Juliane Wasser, Gastronomin und Pächterin der Studentenburg.

Dass sie die Ausrichtung der Messe übernommen hat, ist nicht allein dem Zufall geschuldet: In ihrer "Location", von deren Terrasse aus man übrigens einen sagenhaften Blick auf Weinheim hat, werden öfter Hochzeiten gefeiert. Auch ein junges Paar aus Heidelberg (er ist 31 Jahre alt, sie 28) hat am Samstag den Weg auf die Kuppe des Weinheimer Hausbergs gefunden. "Last Minute"-Käufer sind sie allerdings nicht: "Eine sofortige Hochzeit ist nicht geplant", verrät der Bräutigam in spe. Erst wollen sie noch Verlobung feiern. "Aber wir möchten das alles anschauen und anfassen, anstatt uns nur durchs Internet zu klicken." Hochzeitsfreuden für (fast) alle Sinne: Die gibt es zum Beispiel an Ständen, an denen Eheringe, Visagistinnendienste, Hochzeitscocktails oder Weine angeboten werden. Auch ein professioneller Filmer sowie Fotografen bieten den Paaren ihre Dienste an: So muss man weder sich selbst noch die Verwandtschaft mit der Lichtbildnerei belasten.

Aber auch der freikirchliche Seelsorger - und studierte Theologe - hat schon einige Gespräche geführt. Den Kontakt zu ihm suchen Paare, die eher kirchenfern leben, sich neben der standesamtlichen Hochzeit aber auch eine feierliche Trauung wünschen. Nach seinen Angaben kommt es aber auch vor, dass überzeugte Christen von ihm getraut werden wollen. "Manche Paare möchten draußen heiraten - oder an dem Ort, wo der Mann seinen Heiratsantrag vorgebracht hat", erzählt er. Die Vertreter der etablierten Konfessionen seien allerdings oft nicht dazu bereit, außerhalb ihrer Kirchen Trauungen vorzunehmen. Auch wenn die Bibel ein solches Verbot nicht kennt. Die Kirchen und die realen Lebensgewohnheiten im 21. Jahrhundert - es ist ein weites Feld.

Für eine gewisse Leichtigkeit sorgen dagegen die Musiker und der Zauberkünstler, die später beim "Hochzeitsdinner" auftreten. Am Abend gibt es außerdem noch eine Fackelschau und ein Feuerwerk. Fazit: Selbst wer sich vom Thema Hochzeit noch ein wenig entfernt wähnt, hat hier einiges erleben können.