Der Standort der Karl-Drais-Schule in Hirschberg wird auf längere Sicht keine Werkrealschüler mehr sehen. Dann wird es in der Gemeinde nur noch Grundschulen geben. Foto: Dorn

Von Annette Schröder

Hirschberg. Bürgermeister Manuel Just machte sich in der gestrigen gut besuchten Gemeinderatssitzung stark dafür, dem Heddesheimer Antrag zuzustimmen. Die Nachbarkommune will alleine eine Gemeinschaftsschule (GMS) einführen. "Sonst wäre es ja so, als ob Sie einem Ehepartner, mit dem sie freiwillig eine Bindung eingegangen sind, die Scheidung verweigern", drückte es das Gemeindeoberhaupt plastisch aus.

Er bekam die mehrheitliche Zustimmung der Gemeinderäte: Dem Antrag Heddesheims, der auch die Änderung der Verbandssatzung des gemeinsamen Schulzweckverbandes erforderlich macht, folgten die meisten. Nur Alexander May (Freie Wähler) votierte dagegen, Oliver Reisig und Hartmut Kowalinski (beide FDP) enthielten sich. Damit ist auch beschlossene Sache, dass die Werkrealschule auslaufen wird. Nächstes Jahr wird es aber noch einmal eine fünfte Klasse in Hirschberg geben. Ab dem Schuljahr 2017/18 könnten dann die auslaufende Werkrealschule (WRS) und die Gemeinschaftsschulklassen am Standort Heddesheim unterrichtet werden. Mit Ablauf des Schuljahres 2019/20 würde die letzte WRS-Klasse die heutige Karl-Drais-Schule verlassen.

Just betonte in diesem Zusammenhang: "Mir fällt es auch sehr schwer, die weiterführende Schule aufzugeben." Er sehe aber keine andere Möglichkeit. Just zeigte ausführlich die von der Verwaltung geprüften Optionen auf, von denen aber letztlich keine eine wirkliche darstelle. Über einen Zeitraum von fünf bis sechs Jahren hinaus würde es in Baden-Württemberg sowieso keine Haupt- und Werkrealschulen mehr geben, so Just. Ihm war es wichtig zu betonen, dass beide Grundschulen in Hirschberg jeweils eigenständig erhalten blieben.

Nun kann also Heddesheim bis zum 1. Juni 2014 den Antrag auf eine Gemeinschaftsschule stellen, um diese dann ab dem Schuljahr 2015/16 aufzubauen. Allerdings "vorbehaltlich eines sinngemäß identischen Beschlusses des Schulgremien". So stand es in der Hirschberger Verwaltungsvorlage - was für Diskussionen sorgte. So stellte die CDU-Fraktion einen Antrag, die Gremien informell miteinzubeziehen.

Fraktionsvorsitzender Dr. Jörg Boulanger begründete dies mit dem Schulgesetz, wonach die Gremien "keine Mitwirkungsbefugnis im Sinne einer Entscheidungsbefugnis" hätten. So sollte die Schule zwar miteinbezogen werden, aber die Entscheidungshoheit solle doch beim Gemeinderat verbleiben. Schützenhilfe bekam Boulanger zwar von der SPD, doch der Antrag wurde mehrheitlich abgelehnt. Bürgermeister Just hatte Boulanger juristisch zwar Recht gegeben, warb aber für das aus seiner Sicht "beschleunigte und transparentere Verfahren". Prinzipiell wertete der CDU-Fraktionssprecher den Heddesheimer Antrag als "Kompromisslösung", die es der Tabakgemeinde ermöglicht, eine Gemeinschaftsschule alleine aufzubauen.

Auch Thomas Thünker (Freie Wähler) war dafür, Heddesheim eine Chance zu geben. "Für die Mehrheit der Fraktion ist es eine unerfreuliche, aber unumgängliche Konsequenz aus dem Hirschberger Bürgerentscheid zur Gemeinschaftsschule." Aus den Reihen seiner Fraktion sei der Vorschlag gekommen, einer künftigen Grundschule in Leutershausen wieder den Namen "Martin-Stöhr-Schule" zu geben.

Die FDP würde ja am liebsten nicht zustimmen, weil sie das Konzept "Gemeinschaftsschule" nicht aktiv befördern wolle, sagte Hartmut Kowalinski. Da dies aber offenbar auch von der Schule so gewollt sei, würden sie sich enthalten. May ging da noch einen Schritt weiter: Er fühlte sich an den Hirschberger Bürgerentscheid gebunden und lehnte daher den Antrag ab. Monika Maul-Vogt (GLH) stimmte dagegen "schweren Herzens" zu: "Heddesheim will Schule machen, sie weiterentwickeln." Sie fügte - wohl gen Just gerichtet - hinzu: "Schule ist nicht nur eine Position im Haushaltsplan, sondern es sind Menschen, die Schule machen." Auch Eva-Marie Pfefferle (SPD) bedauerte: "Mir tut es leid um die Menschen, die in die Werkrealschule so viel Herzblut gesteckt haben." Sie dankte dem anwesenden Rektor Jens Drescher und seinem Team. Von ihm gab es gestern nach der Sitzung eine erste schriftliche Stellungnahme zum Thema.