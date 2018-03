Von Nicoline Pilz

Hirschberg. Was verbinden die Einwohner Hirschbergs mit ihrem Ort? Was ist ihnen wichtig und ab wann fühlen sie sich Zuhause? Alles Fragen, die Philipp Dechow und Murat Aygün vom Internationalen Stadtbauatelier in Stuttgart gestern beim Bürgertag "in den Köpfen der Menschen" platzieren wollten. Im direkten Dialog und unter der Überschrift "Mein Hirschberg" erfragten die beiden Architekten in der Martin-Stöhr-Schule in Leutershausen, welche Bilder die Hirschberger von ihrer Gemeinde im Kopf haben. Die Ergebnisse eines Fragebogens fließen ein in die Ortsbildanalyse, die das Stadtbauatelier zurzeit im Auftrag der Kommune erstellt.

"Wir können das physische Ortsbild analysieren, wichtig ist uns aber vor allem auch zu erfahren, welche Prioritäten die Bürger haben", sagte Dechow. Denn das ist durchaus unterschiedlich: Für manche Bürger ist es wichtig, gut und einfach parken zu können. Andere hätten lieber lebendige und attraktive Ortskerne oder setzen ihren Schwerpunkt auf Schulen und Betreuungseinrichtungen. Wo sie sich häufig und gern aufhalten oder selten bis ungern hingehen, markierten sie auf einer Schautafel mit blauen oder roten Punkten. "Bereiche mit roten Punkten schauen wir uns noch einmal genauer an", erklärte Dechow.

Das Thema "Ortsgestaltung und -entwicklung" nahm beim gut besuchten Bürgertag eine herausragende Rolle ein, das bestätigte auch Bürgermeister Manuel Just. "Das ist in diesem Jahr unser Schwerpunkt." Dabei geht es unter anderem auch um öffentliche Plätze und ganz konkret und dringend auch um Spielplätze. Ein externes Ingenieurbüro hat letztere vor kurzem erst begutachtet und deren Zustand bewertet. "Eine ganze Reihe ist sanierungsbedürftig", meinte Just. Drei davon, in Leutershausen am Landwehrhager Platz und in der Herbert-Kunkel-Straße sowie in Großsachsen in der Hintergasse müssen "grundüberarbeitet" werden. In der nächsten Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt werden dessen Vertreter die Ergebnisse der Bewertung erhalten. Zusammen mit einer Empfehlung, in den nächsten Haushaltsplan eine erste Summe von rund 100.000 bis 150.000 Euro einzustellen. Der Bürgermeister schätzt die Kosten für die Sanierung der drei großen Spielplätze auf insgesamt 450.000 Euro.

Zugleich stellte die Verwaltung auch die Ergebnisse aus der Bürgerbeteiligung zur Zukunft der Ortsmitte Leutershausen in Kooperation mit der STEG Stadtentwicklung GmbH aus Heilbronn vor. Auch hier konnten die Bürger auf Zetteln Ideen notieren, wobei Bauamtsleiter Rolf Pflästerer auf viele kleine Zettel am Ende des Tages hoffte.

Viele Besucher seien "Stammgäste", sagte Hauptamtsleiter Ralf Gänshirt mit Blick auf die Bürger, die sich neben der Ortsbildgestaltung auch für Themen wie "gärtnergepflegte Grabfelder", Radwege in Hirschberg, den neuen Gemeinderat und politische Gremien oder den Klimaschutzplan interessierten. Die Bürgerstiftung und die Volkshochschule Badische Bergstraße informierten über ihre Arbeit und ihre Angebote. Der Partnerschaftsverein bewirtete und machte dabei Werbung in eigener Sache.

In dieser lockeren Atmosphäre notierten die Verwaltungsmitarbeiter Wünsche und Kritik der Einwohner. Eine Bürgerin sähe gerne Ordnungswidrigkeiten stärker geahndet, eine andere erstrebt ein größeres ökologisches Bewusstsein der Hirschberger zugunsten heimischer Flora und Fauna. "Viele bringen Vorkenntnisse mit und das zeigt uns, dass sich die Bürger interessieren und die Plattform zur Diskussion nutzen", sagte Gänshirt.

Auch Architekt Dechow war sichtlich angetan von der "großartigen Ausgangssituation" vor Ort und der lebendigen Diskussionskultur. Die Ortsbildanalysten wollen die Bürgerbefragung und -beteiligung fortsetzen. Auch über andere Formate, um beispielsweise Kinder, Jugendliche oder Neubürger zu erreichen.