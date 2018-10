In der ehemaligen Tabakscheune in der Vordergasse 19 wurden einst die Tabakblätter aufgefädelt und zum Trocknen aufgehängt. Elisabeth Schröder (li.), hier mit Wiebke Dau-Schmidt vom 'Runden Tisch Kultur', stellte ihr Elternhaus samt einiger Anekdoten aus früheren Zeiten vor. Fotos/Repro: Kreutzer

Von Anja Stepic

Hirschberg-Leutershausen. Auf diesen Samstag hat sich Wiebke Dau-Schmidt als Vertreterin des "Runden Tischs Kultur" besonders gefreut. Denn das Anwesen mit der alten Tabakscheune in der Vordergasse 19 ist für sie einer der schönsten Gehöfte im alten Ortskern Leutershausens. Auf historische Schätze wie diese will der Runde Tisch Kultur durch eine groß angelegte Besuchsreihe aufmerksam machen und für deren Erhalt im Ortsbild appellieren.

Ziel dieses Besuchs war das Elternhaus von Elisabeth Schröder, die heute in Dossenheim lebt. Ihre Mutter Sophie war eine geborene Hauck, Vater Heinz Jäck war lange Vorstand im Tabakbauverein und 34 Jahre Gemeinderat der Freien Wähler. Schröders Ur-Ur-Großvater war einmal Bürgermeister im Ort.

Als Schröder 1951 geboren wurde, baute man hier noch Tabak an. In der alten Scheune saß man auf mit Stroh ausgestopften Säcken und fädelte die geernteten Tabakblätter zu "Buscheln" auf, die dann zum Trocknen in das luftige Gebälk hinaufgezogen wurden. Dazu aß man "weißen Käs" und erzählte sich die alten Geschichten. Das Brot dazu kam aus dem kleinen Backstein-Häuschen gleich neben der Hofeinfahrt, dem wahrscheinlich letzten heute noch erhaltenen "Backhaus" im Ort. Dahinter geht es ins "Krautgärtl". Hier wurden die jungen Tabakpflänzchen unter Glas in so genannten "Kutschen" vorgezogen. Heute würde man "Frühbeete" dazu sagen.

Neben dem Tabakanbau hatte die Familie wie alle umliegenden Höfe auch noch Landwirtschaft. "Der Älteste ist Bauer geworden, ob er wollte oder nicht", erzählt Schröder. Für ihren Großvater, der gerne Lehrer geworden wäre, ein schweres Los.

Die ehemaligen Stallungen sind vermutlich weit älteren Datums als die Tabakscheune. Erste Erwähnungen gibt es um das Jahr 1600 herum. Im Kuhstall ist heute noch der Eingang zum früheren Rübenkeller. "Da sind wir als Kinder auf der Holzpritsche runtergerutscht", erinnert sich Schröder.

"Ich habe eine schöne Kindheit gehabt", schwärmt sie. "Wir haben natürlich auch mal ,die Schwung' gekriegt", lacht sie. Ewig wird ihr in Erinnerung bleiben, wie sie und ihr Bruder Walter mal "ein Heftl" aus "Kanzlers Lädchen" haben mitgehen lassen. "Sogar meine Großmutter hat mitgegreint", erinnert sich Schröder an die Tracht Prügel, die es damals gesetzt hatte. "Beim Kanzler hat's für zehn Pfennig eine Tüte voller Süßigkeiten gegeben", weiß sie noch. Und dass man erst ins Kino durfte, wenn man konfirmiert war. "Wenn wir früher vom Schlittenfahren kamen, haben wir die Eisfüße in den Backofen gesteckt", fällt Schröder ein. "Da standen auch die Schlappen drin", lacht sie und erzählt von dem alten Kohlenofen.

In dem Wohngebäude lebten außer ihrem Bruder, den Eltern und Großeltern auch noch eine Flüchtlingsfamilie. "Die hatten dann einen Fernseher, da habe ich immer geguckt", schmunzelt Schröder. Ihr Großvater ist noch daheim in der Stube gestorben. Bis die Verstorbenen drei Tage später mit dem Pferdewagen geholt wurden, hat man das Totenbett mit untergeschobenem Eis gekühlt. "Ja und so haben wir so manches Ding hier erlebt", sagt sie mit Blick auf ihr heute vermietetes Elternhaus.

Jetzt bahnt sich dort wilder Efeu seinen Weg, die Balken der alten "Tenne" sind morsch und Hof und Gebäude Abstellraum für Kram aller Art. Ob sie sich vorstellen könnte, das alles wieder herzurichten, fragen wir.

"Ich bin jetzt 63", winkt Schröder ab. Wenn vielleicht ihre Kinder oder die Enkel Spaß daran hätten... Doch die zieht es nicht so aufs Dorf. Kauf-Interessenten hätte es genug gegeben. Doch Schröder hängt viel zu sehr an ihrem Elternhaus, um es herzugeben.