Von Werner Hildebrand

Hirschberg-Leutershausen. "Fünf, vier, drei, zwei, eins - Start", zählte oben in luftiger Höhe der Vorsitzende des Laufsportvereins, Richard May, die letzten Sekunden herunter. Und unüberhörbar für alle Läufer und Walker beim 25. Leutershausener Jubläums-Frühlingslauf im Sportzentrum erfolgte am Samstagnachmittag der Böllerschuss durch den Schützenverein "Hirschburg".

Die Läufer und Walker hatten zwischen 5000- und 10.000 Meter-Lauf oder der Walkingstrecke über 6000 Meter wählen können. Für die Jugendlichen und Schüler war extra wieder eine 1000-Meter-Laufstrecke rund um das Sportzentrum und das Wasserauffangbecken eingebaut worden. Gekommen waren Teilnehmer vieler befreundeter Vereins aus der Region. Die Bürgermeister Hansjörg Höfer (Schriesheim), und Andreas Metz (Ilvesheim) ließen es sich nicht nehmen, auf die 5000-Meter-Strecke zu gehen, die sie dann auch im vorderen Feld bewältigten. Ehrenbürgermeister Werner Oeldorf und einige Gemeinderäte wagten sich auf die Walkingstrecke. Weil er krank war, musste Hirschbergs Bürgermeister Manuel Just seinen geplanten Lauf absagen. Er war jedoch präsent, um seine Amtskollegen anzufeuern. Auch sein Stellvertreter Fritz Bletzer gehörte zu den aufmerksamen Zuschauern.

Besonders herzlich empfangen wurden die acht Läufer aus der Partnerstadt Brignais, die schon am Freitag in Hirschberg eingetroffen waren. Auf ihren Wunsch wurde extra die Zeit über die Langstrecken gemessen, was der Verantwortliche des Laufsportvereins, Manfred Berninger, gerne übernahm. Weil beim Frühlingslauf ansonsten traditionell keine offizielle Zeitmessung erfolgt, konnten die Teilnehmer ganz ohne Druck, völlig entspannt und locker die Strecken über die Aussiedlungshöfe bis nach Ladenburg und Schriesheim in Angriff nehmen oder rund um das Wasserauffangbecken in Richtung Großsachsen bis zur Autobahn laufen oder walken. Der Vorsitzende des Odenwald-Bike-Marathon-Vereins (OBM), Markus Kunkel, lief sogar mit seinem Nachwuchs im Kinderwagen mit.

LSP-Vorsitzender May kommentierte vom ersten Obergeschoss des FVL-Clubheims aus am Stadionmikrofon das Geschehen. Ein kurzes Gedränge beim Start, noch schnell die richtige Position finden, dann hatten die Teilnehmer endlich freie Sicht, und los ging es. Die Langstreckler zog es in Richtung Schriesheim, vorbei an den Aussiedlerhöfen "Schwanenstein" und dann ab in Richtung Ladenburg. So langsam trennte sich jetzt die Spreu vom Weizen, es kristallisierten sich die Favoriten heraus. Ältester Teilnehmer war Ernst Holzmann mit 84 Jahren, der schon beim ersten Hirschberger Partnerschaftslauf 1988 als Läufer im Einsatz war und immer noch "flink wie ein Wiesel" die Strecke bewältigte.

Die Teilnehmer kamen aus der gesamten Region. Dabei waren natürlich auch die Hirschberger Vereine, die einige Vertreter ins Rennen schickten, wobei der Turnverein "Germania" (TVG) Großsachsen und die Sportgemeinde (SGL) Leutershausen wieder stark im Jugendbereich vertreten waren.

Kaum war der 25. Jubiläumslauf beendet, zog es die Teilnehmer hinüber ins Schützenhaus. Der Grund leuchtete ein: Hier wartete das berühmte LSP-Kuchenbüfett auf die Feinschmecker. Die Teilnehmer hatten eine große Auswahl an Kuchen, von den LSP-Frauen gebacken. Ein Rekord: Zum ersten Mal in der 25-jährigen Geschichte des Frühlingslaufs ging der Kuchen aus. Aber schnell wurde reagiert und für Nachschub gesorgt, so dass alle noch in den Genuss der Leckereien kamen.

Doch nicht nur der Kuchen ging aus. Die Urkunden, die Brigitte Größl und Gisela Beer während der Läufe geschrieben hatten, wurden langsam knapp. Denn mit 183 Teilnehmern, davon 41 Jugendliche, gab es einen neuen Rekord.

Im Schützenhaus gab es dann einen Riesenbeifall, als der Zweite Vorsitzende des LSP, Hubert Pauli, und Sportwartin Kirsten May-Langohr bei der Siegerehrung die Urkunden aushändigten. Teilweise waren die Sportler bis an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit gegangen. "Ein Rekord zum richtigen Zeitpunkt, das macht Mut für die Zukunft", sagten die Verantwortlichen und überreichten noch kleine Präsente an die Teilnehmer.