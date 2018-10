Von Stefan Zeeh

Hirschberg-Großsachsen. Auflösung oder Fusion mit dem Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Leutershausen? Vor dieser Entscheidung standen die knapp 15 zur Jahreshauptversammlung erschienenen Mitglieder der AWO Großsachsen. "Im Vorstand haben wir für die Auflösung gestimmt", ging Vorsitzender Horst Metzler auf die Diskussion aus Sicht des seit Jahren nicht vollständigen Vorstandteams ein.

In dieser Unvollständigkeit liegt auch einer der Gründe, warum sich der noch aktive Vorstand zu diesem Schritt entschlossen hat. Seit Jahren leitet Metzler den Verein mehr oder minder alleine. Als er 2011 den Vorsitz von Manfred Wolle übernahm, war die Position des Schriftführers bereits seit Jahren unbesetzt.

Auch für das Amt des Zweiten Vorsitzenden fand sich kein Kandidat. Als im Jahr 2014 der langjährige Kassierer Richard Schulz überraschend verstarb, fand sich auch für dieses Vorstandsamt kein Nachfolger. Dem gesundheitlich angeschlagenen Metzler blieb somit nichts anderes übrig, als in Personalunion all diese Ämter auszuüben.

Eine Ursache für die unbesetzten Vorstandsämter liegt sicherlich am fortgeschrittenen Alter der meisten aktiven Mitglieder. Diese sahen sich auch immer weniger in der Lage, einen regelmäßigen AWO-Treff für ältere Gemeindemitglieder anzubieten. Gleichzeitig wurde dieser zunehmend schlechter besucht, sodass man entschied, den AWO-Treff gar nicht mehr stattfinden zu lassen.

Immerhin war es im vergangenen Jahr noch dank des Einsatzes von Franco Chierici gelungen, die AWO-Landessammlung zu organisieren und mehr als 2000 Euro an Spenden einzusammeln. Dies gelang in diesem Jahr aber schon nicht mehr. "Ich konnte nur über das Mitteilungsblatt der Gemeinde auf die Landessammlung hinweisen", berichtete Metzler.

Dadurch seien aber nur wenige Hundert Euro an Spenden bei der AWO Großsachsen eingegangen. Da diese Gesamtsituation bereits im vergangenen Jahr absehbar war, hatten die Mitglieder der AWO Großsachsen bei ihrer Jahreshauptversammlung 2016 entschieden, Gespräche über eine Fusion mit der AWO Leutershausen zu führen.

Diese hatten auch stattgefunden, jedoch waren sie nicht so weit fortgeschritten wie gewünscht. Ebenso sei die durch den Kreisverband versprochene Unterstützung bei der Fusion bisher nicht erfolgt. Daher waren Zweifel im Vorstand und unter den Mitgliedern aufgekommen, dass eine Fusion überhaupt zustande kommen kann.

Dass die Versammlung schließlich doch einmütig beschloss, den Fusionsprozess fortzusetzen, lag nicht zuletzt an den Worten von Bürgermeister Manuel Just und der Vorsitzenden der AWO Leutershausen, Ingrid Scholz. Beide sprachen sich für eine Fusion der Ortsvereine aus.

Dabei verwies Just auf die Vorteile, die eine Fusion mit sich bringen würde. Denn dadurch würden die Mitglieder der AWO Großsachsen automatisch in den neuen Ortsverein überführt, wohingegen durch eine Auflösung die Mitglieder des Ortsvereins Großsachsen der AWO wohl großteils verloren gingen.

Scholz, die selbst seit einiger Zeit dem Kreisvorstand angehört, teilte zudem mit, dass dieser nun jemanden bestimmt hätte, der die Fusion der beiden Ortsvereine auch aus juristischer Sicht unterstützen soll.

Just plädierte schließlich dafür, dass Uschi Pschowski für die AWO Großsachsen den Fusionsprozess begleiten soll. Von der Versammlung wurde daraufhin beschlossen, eine Projektgruppe für die Fusionsgespräche zu gründen, in die neben Uschi Pschowski auch Elke Kollmer und Horst Metzler gewählt wurden. Diese Gruppe soll mit der Gruppe aus Leutershausen dafür sorgen, dass bis Ende Juli ein Satzungsentwurf für eine AWO Hirschberg vorliegt und eine Fusion noch in diesem Jahr erfolgt.

Auch wenn damit die mittlerweile 71-jährige Geschichte der AWO Großsachsen zu Ende gehen sollte, konnte Metzler mit Manfred Wolle, der seit 50 Jahren Mitglied ist, und Elke Kollmer, die vor 25 Jahren dem AWO-Ortsverein beitrat, noch zwei langjährige Mitglieder ehren.