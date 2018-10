28 Putzmänner und Putzfrauen zogen mit Müllsäcken, Handschuhen, Eimern und Greifern durch die Gemeinde, um sie vor Vegetationsbeginn von Unrat zu befreien. Auch Bürgermeister Manuel Just beteiligte sich an der Aktion - die Geburt seines zweites Kind stand da schon kurz bevor (siehe Bericht rechts). Foto: Kreutzer

Von Nicoline Pilz

Hirschberg. "Hier haben wir letztes Jahr einen Klodeckel gefunden", erinnerte sich die siebenjährigen Jule, Tochter von Rathausmitarbeiterin Bärbel Probst, die am Samstagmorgen zusammen mit einigen Hirschberger Bürgern die Gemarkung von Unrat befreite.

"Man muss unsere Jugend loben - hier sieht es sehr sauber aus", bemerkte Bürgermeister Manuel Just, der gemeinsam mit Jule, ihrer Mama und weiteren Helfern das Areal rund ums Sport- und Jugendzentrum sauber machte.

Zum vierten Mal ging die Aktion "Hirschberg putzt sich raus" nun unter der Federführung von Carsten Ewald und seinem Bauhof-Team über die Bühne; eine Kooperation zwischen Rathaus und Bürgern, die auch auf Gemeinderatsebene jedes Jahr zahlreiche Unterstützer findet. Nur dieses Mal war ihre Zahl, vermutlich einigen Infoständen im Vorfeld der Landtagswahl geschuldet, etwas geringer als üblich.

"Wir terminieren die Aktion, bevor die Vegetation beginnt", erklärte der Bürgermeister eingangs im Bauhof, wo die 28 ehrenamtlichen Putzmänner und -frauen nicht nur große Müllsäcke, sondern auch Handschuhe, Eimer und Greifer erhielten. Und wo sie im Anschluss ans zweieinhalbstündige Großreinemachen an verschiedenen Einsatzorten in Leutershausen und Großsachsen auch einen Imbiss zur Stärkung und als Dankeschön fürs Mitmachen vorfanden.

"Wir hatten bis jetzt immer so 25 bis 40 Helfer", meinte Just. Darunter auch einige "Stammgäste" wie die siebenjährige Jule, die jedes Mal mit Akribie und Fleiß bei der Sache ist. Ein wenig bedauerlich sei es aber, so fanden manche Teilnehmer, dass von den Schulen oder auch von anderen Einrichtungen keine Resonanz auf "Hirschberg putzt sich raus" festzustellen war.

2015 war es über eine Tonne

Und manche Bürger hatten im Vorfeld verlauten lassen, man habe doch bereits im Vorjahr geputzt, folglich müssten die gesäuberten Gebiete doch noch ganz in Ordnung sein.

Tatsächlich gab es diesmal keine spektakulären Entdeckungen, wie schon mal aufgefundene, illegal entsorgte Farbeimer, Fernsehgeräte oder Köderboxen. Dennoch kamen wiederum rund 800 Kilogramm an Müll zusammen: "Das ist aber eigentlich positiv zu bewerten, denn 2015 hatten wir über eine Tonne", stellte Carsten Ewald anschließend fest. Und ja, die Beteiligung sei tatsächlich "nicht ganz so" gewesen, was aber einerseits immer wetterabhängig sei und andererseits angesichts der lediglich zu Wochenbeginn vorliegenden zwölf Anmeldungen ja auch nicht richtig schlecht sei.

Neben den Bürgern, die mitmachten, dankte Just der Firma Josef Schnell, die den Müllcontainer gestellt hatte. Und weitere Dankadressen gingen an den Obsthof Volk für die Waage sowie an Volker Zeilfelder vom Edeka-Markt. Denn Zeilfelder hatte nicht nur über die Lautsprecheranlage in seinem Markt immer wieder Werbung für die Putzaktion gemacht, sondern auch für jeden Teilnehmer einen Schokoladenhasen ausgelobt.