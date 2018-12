Hirschberg. (alb) Natürlich ist die Gemeinschaftsschule und die Frage, ob die Bürger über sie entscheiden, das beherrschende Thema bei der nächsten Sitzung des Hirschberger Gemeinderats am kommenden Dienstag (18.30 Uhr). Trotz des erwartenden Diskussionsbedarfs wollen die Räte aber noch weitere neun Tagesordnungspunkte durchackern.

Lediglich informiert werden die Fraktionsvertreter über die neuen Beiträge in den kommunalen Kindergärten. Weil das Personal aufgestockt werden musste und wegen des Bedarfs an verlängerten Öffnungszeiten und Ganztagesbetreuung, stiegen und steigen die Kosten. Deshalb sieht sich die Verwaltung gezwungen, die Beiträge etwas zu erhöhen.

In Zahlen ausgedrückt: Eine Familie mit einem Kind zahlt ab 1. September dieses Jahres monatlich 94 Euro für die Regelgruppe (ab 1. September 2014: 97 Euro), für die Gruppe mit verlängerter Öffnungszeit 113 Euro (116 Euro) und für die Ganztagesgruppe 179 Euro (184 Euro). Bei Kinder unter drei Jahren sind es jeweils die doppelten Beträge. Eine Familie mit drei Kindern zahlt 48 Euro (49), 58 Euro (59) und 91 Euro (93).

Beschließen wird der Gemeinderat auch den Termin für den nächsten Bürgertag. Der soll nach dem Wunsch der Verwaltung am Totensonntag, 24. November, in der Alten Turnhalle in Großsachsen stattfinden. Auf den "Informationsinseln" werden unter anderem die Themen Betreutes Wohnen, Schulentwicklung, Kleinkindbetreuung und Ortsmitte Leutershausen präsentiert.

Der Gemeinderat soll zudem dem Abriss der alten Gebäude in der Fenchel- und in der Großsachsener Straße in diesem beziehungsweise im kommenden Jahr zustimmen. Beide Anwesen sind nach dem Umzug des Bauhofs ins Hilfeleistungszentrum und der Gemeindebücherei in das ehemalige Feuerwehrhaus in Leutershausen frei geworden und baufällig. Nach Schätzungen der Gemeinde liegen die Abriss-Kosten zwischen 130 000 und 150 000 Euro.

Ferner entscheidet das Kommunalparlament über die Erneuerung von Balkonanlagen in den Großsachsener Seniorenwohnungen "Haagackerweg 5".