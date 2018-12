Von Annette Steininger

Hirschberg-Großsachsen. Es muss ein furchtbarer Anblick gewesen sein, der sich einem Spaziergänger gestern Morgen im Hirschberger Ortsteil Großsachsen bot: Am Rande eines Feldwegs entdeckte der Passant zwei Leichen. Gegen 9 Uhr wurde die Polizei über den grausigen Fund informiert.

Wie es sich herausstellte, handelt es sich bei den Toten um ein älteres Ehepaar. Wie Polizeisprecher Michael Klump gestern auf RNZ-Anfrage sagte, sind der Mann und die Frau anscheinend durch einen so genannten "erweiterten Suizid" ums Leben gekommen. Der Mann habe zunächst seiner Frau und dann sich selbst das Leben genommen. Nach RNZ-Informationen soll er sich erschossen haben. Die Kriminaltechnik war gestern mehrere Stunden vor Ort - in der Verlängerung des Riedwegs - und intensiv mit der Spurensicherung befasst. Der Bereich, in dem die Leichen gefunden wurden, war in dieser Zeit gesperrt.