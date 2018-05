Auf dem Podium (von links): Bürgermeister Manuel Just, Dr. Jörg Boulanger (CDU), Eva-Marie Pfefferle (SPD), Moderator Gerhard Mandel, KDS-Rektor Jens Drescher, Jürgen Steinle (GLH), Peter Johe (Freie Wähler) und Hartmut Kowalinksi (FDP). Foto: Dorn

Hirschberg-Großsachsen. (ans) Bevor die Zuschauer das Wort hatten, machten die Fraktionsvorsitzenden - zumeist sachlich, aber nicht ohne die eine oder andere Spitze gegeneinander - sowie Bürgermeister Manuel Just und der Rektor der Karl-Drais-Schule (KDS), Jens Drescher, ihre Positionen deutlich. Moderator Gerhard Mandel (SWR4) musste selten eingreifen, kommentierte aber mitunter unterhaltsam: "Herr Johe, Sie haben die vereinbarte Redezeit gerade um 200 Prozent überschritten. (blickt in die Runde) Ach, das macht er immer?!"

> KDS-Rektor Jens Drescher: Er erläuterte noch einmal, dass er und sein Kollegium die Gemeinschaftsschule für den "besten Weg" halten. Neben dem überzeugenden pädagogischen Konzept biete sie eine Alternative zu den bestehenden Schularten. "Das Kind und das individuelle Lernen stehen bei uns im Mittelpunkt."

> Bürgermeister Manuel Just: Das Gemeindeoberhaupt führte einmal mehr die Kosten an: 1,3 Millionen für die Sanierung der Werkrealschule, 1,7 Millionen Euro für die Umbauten, wenn die Gemeinschaftsschule (GMS) kommt. Es mache einen Unterschied, ob dieser Betrag auf einen Schlag fällig werde oder nicht. Aus Justs Sicht muss man die Konkurrenzsituation im Auge behalten. Falls es irgendwann nur noch Gymnasien oder Gemeinschaftsschulen geben sollte, würden auch andere Kommunen in der Umgebung mit Realschulen auf die Idee kommen, eine GMS zu beantragen.

> Peter Johe (FW): Der Freie Wähler erklärte noch einmal, dass es in seiner Fraktion unterschiedliche Meinungen zur GMS gebe. Er selbst gehört zu den Befürwortern. Aus seiner Sicht ist die GMS ein wichtiger Standortfaktor und bereichert auch das kulturelle und gesellschaftliche Leben. "So wie die Kirche ins Dorf gehört für mich auch die weiterführende Schule ins Dorf." Seiner Meinung nach haben nicht die Befürworter verloren, wenn die GMS nicht kommt, sondern Hirschberg.

> Dr. Jörg Boulanger (CDU): Für den Christdemokraten war es wichtig zu betonen, dass die Gemeinde sehr wohl ihren Verpflichtungen gegenüber den Schulen nachgekommen sei und investiert hätte: von 1997 bis 2012 rund zwei Millionen Euro in die KDS und rund eine Million in die Grundschule Großsachsen. Er fragte, ob man für eine GMS wirklich andere wichtige Projekte vernachlässigen sollte. Und das für ein Projekt, das nur wenige Hirschberger Kinder betreffe.

> Jürgen Steinle (GLH): "Bildung sollte von der Gemeinde nicht als freiwillige Leistung abgehakt werden", so der Grüne. Bildung und Schule würden etwas kosten, hätten aber auch ihren Wert: "Die Jugend ist die Zukunft unserer Gemeinde." Steinle kritisierte den von Just genannten Sanierungszeitraum, sollte die GMS nicht kommen: "Wenn Sie sowieso einen Ausfall der Werkrealschule in fünf bis acht Jahren sehen, macht dann die Sanierung überhaupt noch Sinn, oder ist das nur eine Redewendung?"

> Eva-Marie Pfefferle (SPD): Die Argumentation der Verwaltung, dass man einen 2,3-Millionen-Euro-Kredit aufnehmen müsste, kommentierte die Sozialdemokratin mit einem frechen "Na und?" Auch ein Häuslebauer würde in der Regel einen Kredit aufnehmen. Hirschberg sei zudem eine "relativ reiche Gemeinde". Sie hielt auch nichts davon, "unsere Aufgabe" nach dem "Sankt-Florians-Prinzip" auf die andere Gemeinden abzuwälzen.

> Hartmut Kowalinksi (FDP): Der Liberale warnte vor immer mehr Schulden für Hirschberg sowie einem "Einheitsschulsystem" wie in Schweden. "Alle Schulen bleiben in Hirschberg", betonte er weiter. Die Werkrealschule würde doch schon ein sinnvolles Angebot bieten. Man müsse die Schüler doch nicht zurückhalten, damit sie bis 18 am Ort blieben.