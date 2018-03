Hirschberg. (pol) Am Freitag - gegen 12.30 Uhr - wurde ein Wohnungsinhaber in der Eichendorffstraße beinahe Opfer eines Trickdiebstahls, berichtet die Polizei. Zu dieser Zeit habe eine junge Frau an der Hauseingangstür geklingelt und sich in gebrochenem Deutsch nach einer Straße und einem Museum erkundigt.

Da der Mann davon ausgegangen sei, dass sich die Frau in der Gegend nicht auskenne, habe er kurzfristig sein Haus verlassen und sei mit der Unbekannten auf die Straße gegangen. Diesen Moment, berichtet die Polizei weiter, habe offensichtlich eine weitere Person ausgenutzt und sei um das Haus herum über den Garten schließlich an die Wohnungstür gelangt. Als diese unbekannte Person gerade im Begriff gewesen sei, die Tür zu öffnen, habe die Frau des Wohnungsinhabers den Mann bemerkt und ihn angesprochen.

Nach einem Glas Wasser gefragt

Er habe in gebrochenem Deutsch nach einem Glas Wasser gefragt und dann zügig das Haus verlassen. Der Mann und die Frau hätten sich dann in unbekannte Richtung davongemacht. Zu einer Straftat sei es durch das Hinzukommen der Wohnungsinhaberin "glücklicherweise nicht gekommen", berichtet die Polizei abschließend. Die Personen werden wie folgt beschrieben. Frau: südosteuropäische Erscheinung, circa 25 Jahre alt, circa 1,55 bis 1,60 Meter groß, schwarze Haare, die zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden waren. Sie trug eine schwarze Hose sowie einen schwarzen Anorak, der an den Ärmeln mit roten Streifen leicht verziert war. Mann: südosteuropäische Erscheinung, circa 25 Jahre alt, bekleidet mit dunkler Hose und grau-grünem Anorak, dunkle Haare, circa 1,75 Meter groß.