Von Annette Schröder

Hirschberg. Drei Tagesordnungspunkte, waren für die Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt (ATU) am Dienstag vorgesehen. Eineinhalb Stunden brauchte das Gremium dafür. Was vor allem an den teils hitzigen Diskussionen lag. Die begannen beim ersten Punkt, als es um eine Bauvoranfrage für drei Ferienwohnungen auf dem Obsthof Bitzel in der Lobdengaustraße 22 ging.

Der Anfrage stimmte der ATU zwar bei zwei Enthaltungen von Thomas Herdner und Karl Heinz Treiber (beide GLH) zu, doch insbesondere die Grünen hatten Bedenken. Bürgermeister Manuel Just wiederum hatte zuvor erläutert, warum die Verwaltung das Vorhaben als unproblematisch einstuft. Das Wohnhaus soll in drei Ferienwohnungen und eine Betriebsleiter- beziehungsweise Lehrlingswohnung umgenutzt werden. Zusätzlich will Bauherr Karl-Jürgen Bitzel ein Wohn- und Bürohaus neu bauen.

Beide Punkte sah die Verwaltung unkritisch, solange die Ferienwohnungen eine untergeordnete Rolle spielen und die Landwirtschaft im Vordergrund steht. "Die Erschließungssituation dagegen ist hier heute schon problematisch", meinte Bürgermeister Manuel Just. Aber er glaube nicht, dass die drei oder vier Fahrzeuge mehr durch die Ferienwohnungen einen Unterschied machen würden.

Unabhängig davon ist die Gemeinde aber mit dem Landratsamt im Gespräch, wie man das Verkehrsproblem angehen könnte. Möglich sei die offizielle Anfahrt über die Lobdengaustraße, wie sie derzeit auch schon zum Obsthof erfolgen sollte. Aber: Zum einen führe sie durch Wohngebiet. Und zum anderen nutzen die meisten, die zum Obsthof wollen, heute schon den kürzesten Weg, wenn auch nicht legal. Denn der Feldweg, der direkt vom Autobahnzubringer zum Obsthof führt, ist eigentlich nur für landwirtschaftlichen Verkehr freigegeben.

Nun könnte man laut Just den Weg "ertüchtigen" und für jedweden Verkehr freigeben. Allerdings bräuchte man hierfür eine Linksabbiegespur vom Autobahnzubringer aus. Doch der ist wiederum nicht breit genug. Nun könnte man diese verbreitern, was aber bedeuten würde, dass Grundstücksteile links oder rechts des Zubringers gekauft werden müssten. Wer für die Kosten aufkommen würde, konnte Just gestern auf RNZ-Anfrage noch nicht sagen. Ebensowenig ob die Gemeinde den Ausbau des Feldwegs alleine finanziert oder sich Bitzel beteiligen muss. Was ebenfalls noch nicht feststeht, ist, wann der weitere Kreisel, der auf Höhe der A 5-Zufahrt gen Frankfurt geplant war, nun realisiert wird. Denn die Idee ist, die Abbiegespur quasi in einem "Aufwasch" vom gleichen Bauunternehmer realisieren zu lassen.

Dr. Jörg Boulanger (CDU) fand jedenfalls: "Für die Landwirtschaft in der Gemeinde ist es wichtig, dass sie neue Geschäftsfelder erschließt, damit ihre Existenz nachhaltig gesichert werden kann." Auch Werner Volk (FW) stimmte zu; "größtes Problem" sei die Zufahrt. Eva-Marie Pfefferle (SPD) war es wichtig, dass das Landratsamt die Verkehrssituation "dringlich" angeht. Zudem legte sie Wert darauf, dass "Nachahmern" auch maximal drei Ferienwohnungen genehmigt werden. Durch weitere Anbieter, die sicher kommen würde, sah Karl Heinz Treiber (GLH) eine größere Verkehrsproblematik auf die Gemeinde zukommen. Außerdem müsse man das Vorhaben rechtlich anders beurteilen, denn: "Hofcafé, Hofladen und dann Ferienwohnungen - irgendwann ist es ein Gewerbetrieb." Die Landwirtschaft trete hier in den Hintergrund.

"Das ist eine unerträgliche Unterstellung. Dadurch machen wir unsere Landwirtschaft kaputt", wetterte Boulanger dagegen. Zwar stimmte Oliver Reisig (FDP) ebenso wie der Christdemokrat der Anfrage zu - "aber mit Bauchschmerzen". "Wie viele Ferienwohnungen sind für das Gebiet verträglich?" fragte er sich.

Fritz Bletzer (FW), der nebenbei ankündigte, 2019 nicht mehr für den Gemeinderat kandidieren zu wollen, hatte noch ein anderes Anliegen: Ob der Bauherr nicht seinen Zaun entlang des Weges etwas versetzen könnte, da es bei Gegenverkehr hier sehr eng zugehe.