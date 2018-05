Von Anja Stepic

Hirschberg-Leutershausen. "Endlich Wochenende!". Und Hauptsache keine Schule. Fabienne sieht sich schon beim Surfen im Sonnenschein. Kira verbringt ihr Traumwochenende mit Schlafen und ihrer besten Freundin, Erich verbrennt seine verhassten Mathe-Aufgaben, und Felix wird sich wohl zu seinem schlummernden Vierbeiner auf die Couch kuscheln. So zumindest stellen sich die Schülerinnen und Schüler des Capito-Lernzentrums in Leutershausen ihr perfektes Wochenende vor.

Aus ihren gemalten und fotografierten Wunschträumen der beiden schönsten Tage der Woche ist ein selbst gestalteter Kalender geworden. Matthias Stangl, Leiter des Capito-Lernzentrums, stellte ihn jetzt der RNZ vor.

Bei einem Arbeitstreffen von Leitern der insgesamt 30 Lernzentren im Umkreis kam der Gedanke auf, etwas für Kinder in Not zu tun. Jeanette Flach, Inhaberin des Lernzentrums in Plankstadt, hatte auch schon die passende Idee. Flach ist Zweite Vorsitzende des Vereins "Rigpe Dorje", der sich seit 1993 um die Unterstützung sozialer Projekte in Indien und Nepal kümmert. In Indien erhalten nur Kinder aus reichen Familien eine gute Schulausbildung, da die Schulen dort kostenpflichtig sind. Insbesondere Mädchen aus niederen Kasten haben daher kaum eine Chance auf Schulbildung. Die "Jamgön Kongtrul Memorial School" in Kalimpong/Darjeeling betreut in zehn Klassen rund 250 Schülerinnen und Schüler aus armen Verhältnissen.

Ein Teil der Kinder wohnt zu Hause, ein Teil ist im angrenzenden Altersheim untergebracht, da die sozialen Verhältnisse in der Familie untragbar sind. So entstand aus der Not heraus ein Zweigenerationenhaus, in dem sich alte Menschen und Kinder gegenseitig unterstützen. Diesem Projekt soll nun der Erlös des Kalenders zugute kommen.

"Wir wollten etwas machen, woran sich unsere Schüler beteiligen können", erzählt Stangl. Und so entstand die Idee zu einem Bilderwettbewerb für einen Kalender. Mitgemacht haben Capito-Schüler zwischen acht und 17 Jahren. Wie sie das Thema "Endlich Wochenende" angehen wollten, ob mit Bleistift und Zeichenblock oder fotografisch, blieb den jungen Künstlern überlassen.

"Die Auswahl, welche Bilder wir für den Kalender nehmen, ist uns nicht leicht gefallen", sagt Stangl. "Wichtig war uns, dass alle Altersklassen und möglichst viele verschiedene Techniken vertreten sind", sagt er.

Es gibt fotografische Lösungen, aber auch lustige Zeichnungen, sogar ein Comic ist dabei. Gedruckt wurde der Kalender in einer Auflage von 1000 Stück, und wenn jeder nur 50 Cent dafür spenden würde, ergäbe das schon eine schöne Summe, überlegten die Initiatoren.

"300 Euro sind bereits zusammengekommen", freut sich Stangl. "Aber es wäre natürlich schön, wenn wir noch ein bisschen was drauflegen könnten."

Info: Wer die Schule und das Zweigenerationenhaus in Indien unterstützen möchte, kann sich gegen eine kleine Spende im Leutershausener Lernzentrum Capito in der Vordergasse 4 ein Exemplar des Kalenders holen.