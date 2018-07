Von Walter Brand

Hirschberg-Leutershausen. Vor gut 100 Jahren kam es im Vorgebirge von Leutershausen zu einem denkwürdigen Vorfall. Ein Kolonialwaren-Händler traf im frisch hergerichteten Garten Störche an und vertrieb diese mit seiner Harke. Hierbei richtete er mehr Schaden an als die Störche, da er seine angelegten Beete fast alle zertrampelte. Das Verhalten des Heisemers, der im "Grammeloch" (Martin-Stöhr-Straße) wohnte, fanden viele "sehr dümmlich". Über die Story, die der Bruder des Leutershauseners in seinem Ort Heddesheim erzählte, wurde gerne an den Stammtischen gelacht. "So etwas kann nur einem waschechten ,Heisemer Storch’ passieren", fanden die Gasthaus-Besucher. Und so hatten die Heisemer ihren Namen weg.

Anfang der 1950er Jahre gab es dann in Leutershausen Umzüge, angeführt vom "Heisemer Storch". Das ist auch heute noch so üblich: Zum Beispiel bei der"Heisemer Storchekerwe" am vierten September-Wochenende. In vielerlei Abbildungen in öffentlichen Gebäuden, Gasthäusern und auch in Privathaushalten findet man den symbolträchtigen Vogel in Form von sehr kreativ gestalteten Abbildungen. So lebt der Storch nach wie vor in den Herzen der Bewohner weiter. Ist er doch auch sehr symbolträchtig: Als heiliger Vogel des Altertums versinnbildlicht der weiße Storch wie kein anderer Vogel dieses Zeitalter. Seine weißen Federn als Synonym der Reinheit, seine alljährliche Rückkehr zum Nest, steht für Treue und soll dem Hause, das ihn beherbergt, Glück, Wohlstand und Fruchtbarkeit schenken.

Bürgermeister Manuel Just hat 2015 zur "Storchekerwe" den wohl größten Storch Deutschlands von Kerweschlackel Jürgen Gustke in Obhut nehmen dürfen. Seither ziert er den Vorplatz am Hirschberger Rathaus. Dieser soll auch schon seine Symbolkraft der Fruchtbarkeit auf Rathausmitarbeiter übertragen haben.... Die wohl bekannteste Legende ist schließlich die, dass der "Klapperstorch" nicht nur Glück sondern auch die Kinder bringt.

Doch auch in der Realität sind die Störche dem Ort verbunden: In den 1950er und den 1960er Jahren waren sie im Ort sehr präsent. Es gab einige Nestvorrichtungen, die immer wieder angeflogen wurden. Störche haben aber hier nie genistet.

Gemäß einer Statistik gab es 1950 in Baden-Württemberg 150 Storchenpaare und 1975 sogar nur noch 15. Obwohl der Klapperstorch als Kinderbote bekannt ist, stand es um seinen eigenen Nachwuchs schlecht: Adebar war vom Aussterben bedroht.

Zahlreiche Feuchtgebiete hat man damals trocken gelegt. Dies war wohl auch der Grund, dass die Weißstörche unseren Raum in den nachfolgenden Jahren gemieden haben. Mittlerweile gibt es aber in Baden-Württemberg wieder über 380 Paare mit etwa 600 Jungvögeln.

Störche sind im Vogelpark Heddesheim, Ladenburg, Laudenbach und in Weinheim wieder anzutreffen. Über 100 Weißstörche leben derzeit im Luisenpark Mannheim. Nach einigen Jahren der Abstinenz sind jetzt hinter dem Hilfeleistungszentrum auf Leutershausener Gemarkung einige Störche gelandet. Ob sie sich möglicherweise hier, am Rückhaltebecken, auf der Nestvorrichtung bis zur "Heisemer Storchekerwe" einnisten wollen? Schön wär’s!