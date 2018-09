Hirschberg. (lag) Eltern zahlen ab dem 1. Januar 2016 nicht mehr einheitlich viel für die Betreuung ihrer Kleinkinder in der Krippe. Die Beiträge staffeln sich künftig nach der Anzahl der Kinder im Haushalt - unabhängig davon, ob alle dieselbe Einrichtung besuchen.

Das beschloss am Dienstagabend der Gemeinderat. Heißt: Wer zwei Kinder hat, zahlt 75 Prozent des Grundbeitrags, bei drei Kindern sind es 50 Prozent, bei vier 20 Prozent.

Damit wird das System an die Kindergartenbeiträge angepasst und, so Bürgermeister Manuel Just, ein Stück weit gerechter. Eine tatsächliche Sozialstaffelung nach dem Einkommen sei schlicht nicht zu leisten; zudem würden sozial schwächere Familien vom Jugendamt bezuschusst.

SPD und GLH hätten sich dennoch eine "echte" Sozialstaffelung gewünscht; die beiden Sozialdemokraten im Gemeinderat sowie Jürgen Steinle (GLH) enthielten sich später bei der Abstimmung, lobten aber den "Schritt in die richtige Richtung".

Einstimmig fiel die Entscheidung aus, das Defizit aus dem Jahr 2014 in Höhe von knapp 67 000 Euro zu tragen - diese Summe wollte man weder dem Krippenträger noch den Eltern zumuten.