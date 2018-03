Von Stefan Zeeh

Hirschberg-Großsachsen. Montag für Montag mögen sich die Autofahrer an der Anschlussstelle Hirschberg-Ost der A 5 wundern, denn von den lang angekündigten Bauarbeiten, die zu Verkehrsbehinderungen führen werden, war auch gestern Morgen noch nichts zu sehen. Zunächst hatte das Regierungspräsidium den Beginn der Bauarbeiten für Montag, 4. August, angekündigt.

Damit war jedoch nicht die Bautätigkeit unmittelbar an der Anschlussstelle Hirschberg-Ost gemeint, sondern die vorbereitenden Arbeiten an der Anschlussstelle Ladenburg/Schriesheim. Hier wird seit gut einer Woche ein provisorischer Kreisverkehr eingerichtet, um den Umleitungsverkehr sicher abwickeln zu können. Dieser Kreisverkehr ist nun bereits voll befahrbar. "Nur noch Restarbeiten sind im Gange", teilte die zuständige Bauleiterin im Regierungspräsidium, Oxana Dammert, auf Anfrage mit.

Nach einer Auskunft des Regierungspräsidiums von letzter Woche sollten die eigentlichen Bauarbeiten an der Anschlussstelle Hirschberg-Ost an diesem Montag beginnen, doch am Vormittag war davon noch nichts zu sehen. Ganz untätig war man bei der Einrichtung der Baustelle allerdings nicht.

Bevor nämlich die eigentliche Bautätigkeit beginnen kann, muss zunächst die Umleitung vollständig ausgeschildert werden. "Denn das Wichtigste ist erst einmal die Verkehrssicherung", erklärte Dammert. Tatsächlich befinden sich entlang der A 5 ab dem Heidelberger Kreuz in Richtung Norden bereits Schilder, die auf die Umleitung über die Anschlussstelle Ladenburg hinweisen. Die komplette Ausschilderung sollte, so Oxana Dammert, bis gestern abgeschlossen sein. Die restliche Baustelleneinrichtung könnte spätestens heute Morgen erfolgen. Dann würden auch noch notwendige Mäharbeiten erledigt, bevor die eigentliche Bautätigkeit richtig losgehen kann.

Die Umbau- und Sanierungsarbeiten an der Anschlussstelle Hirschberg der A 5 werden durch mehr Verkehr in dem betroffenen Bereich notwendig. Geplant ist, die Einmündung der östlichen Anschlussrampe der A 5 in die L 541 analog zur westlichen in einen Kreisverkehrsplatz umzubauen.

Das soll in zwei Bauphasen erfolgen, wobei in der ersten Phase der südliche Teil des Kreisels gebaut wird. Gleichzeitig soll die Anschlussrampe von und zur Autobahn erneuert werden. Während dieser Arbeiten wird die Anschlussstelle Hirschberg voraussichtlich für zehn Wochen voll gesperrt. In dieser Zeit wird der Verkehr auf der L 541 an der Baustelle vorbeigeleitet.

In der zweiten Phase wird der nördliche Teil des Kreisels mit den Anschlüssen zur Landstraße erstellt und die Fahrbahndecke der L 541 erneuert. Das führt dazu, dass auch die Landstraße für zwei Wochen voll gesperrt werden muss.